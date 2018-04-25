Вильнюс создает новогоднюю традицию

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Толпа, очарованная 3D-зрелищем, громко считает мгновения до Нового года, часы бьют двенадцать, целующиеся парочки, фейерверк года – и это еще не все, что приготовил Вильнюс для встречи 2019 года. Жители и гости столицы приглашаются для встречи Нового года на Кафедральной площади возле одного из старейших и высочайших символов города – возле колокольни Вильнюсского Кафедрального собора, которая с 22 час. до 01 час. украсится впечатляющей 3D-проекцией. Организаторы обещают, что это будет первое в Литве спроецированное на башню 3D-зрелище такого рода.

«Вильнюс приглашает встретить Новый год в символичных местах страны или столицы, как и крупнейшие города мира: Таймс-сквер в Нью-Йорке, часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, Бранденбургские ворота в Берлине. В этом году впервые приглашаем встретить Новый год возле колокольни Кафедрального собора – порадуем не только новогодним фейерверком, но и эксклюзивным зрелищем – специально для этого праздника созданным уникальным 3D-зрелищем на башне. Создаем новые традиции – встретим Новый 2019-ый год оригинально, содержательно и интересно в сердце города», – говорит мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

В 22 час. колокольня словно оживет и трансформируется. Зрителей удивит ее особое освещение, разносящиеся в пространстве звуки и эксклюзивная мультипликация с короткой сюжетной линией. Башня будет «жива» вплоть до 01.00 час. Она каждые 5 минут будет менять формы и текстуру – от деревянной до каменной. Видеоинсталляция будет сопровождаться звуковой дорожкой с таинственной музыкой, различными аудио эффектами. За 10 минут до Нового года взгляды всех присутствующих будут прикованы к часовщику башни, который запустит механизм обратного отсчета времени до 2019-го года. В полночь пробьют часы на Колокольне, сопровождаемые впечатляющими новогодними фейерверками.

«Этот новый проект будет исключительным в историческом плане и необычным в архитектурном исполнении. Здание необычной структуры, подобных сооружений в мире не так много. До сих пор схожая 3D-проекция была создана только на нескольких из них. Для освещения здания колокольни будет задействовано 16 современных проекторов, высокомощные видеосерверы», – рассказывает группа, которая на протяжении нескольких месяцев создавала инсталляцию.

Накануне Нового года и до 24 час. ночи будет действовать и Рождественский городок на Кафедральной площади, который предложит всем желающим побаловать себя праздничными лакомствами, угоститься глинтвейном. Организаторы просят жителей и гостей столицы не приносить с собой напитки, особенно в стеклотаре, позаботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих. На мероприятии действительно не понадобятся и принесенные с собой пиротехнические устройства – мэрия столицы подарит масштабное впечатляющее, подготовленное профессионалами фейерверк-шоу.

Праздничное веселье продлится до 1.00 час. Позднее башня колокольни засияет цветами государственного флага вплоть до 2 января, символично отмечая 100-ую годовщину водружения триколора Литвы на башне Гядиминаса.

Напоминаем, что на время встречи Нового года с 23.00 час. 31.12.2018 по 01.00 час. 01.01.2019 будет запрещено транспортное движение по улицам T. Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес. В выходные и праздничные дни запрещено движение по проспекту Гядимино от улицы Вильняус до улицы Швянтарагё.

Жителей и гостей Вильнюса приглашаем оставить автомобили дома и на праздничные мероприятия Нового года прибыть на общественном транспорте, который будет курсировать чаще и будет более вместительным. Свою поездку можно легко спланировать с помощью приложения для планирования поездки: http://stops.lt/vilnius/#plan/. Водителей приглашаем оставить автомобили подальше от центра города. Удобно воспользоваться автостоянками «Паркуйся и езжай!» на ул. Укмяргес 246 (возле ТЦ «Сянукай»), ул. Селю 62 (на Жвяринасе) и ул. В. Гярулайчё 1 (у бизнес-центра «Технополис»), и в центр города добраться на общественном транспорте.

Вильнюс приглашает встретить 2019 год на Кафедральной площади и не пропустить эксклюзивное 3D-зрелище!

Информация www.vilnius.lt