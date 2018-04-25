Вильнюс за 1,5 млн евро покупает первые электроавтобусы

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Вильнюс покупает за 1,5 млн евро первые 5 электроавтобусов. Их произведет и передаст литовское предприятие TM Service совместно с турецким производителем автобусов Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret.

Городское самоуправление и финансирующее покупку автобусов компания Vilniaus viesasis transportas в пятницу подписал договор с победившим на конкурсе консорциумом, сообщает самоуправление.

Гендиректор Vilniaus viesasis transportas Римантас Маркаускас говорит, что к 2020 году в Вильнюсе не останется автобусов старше 7 лет. Планируется, что 5 красных электроавтобусов выедут на улицы города осенью. До этого времени будут тестироваться и гибридные автобусы.

В Вильнюсе сейчас эксплуатируется 250 автобусов и 41 троллейбус.

Планируется, что к 2020 году автобусный парк литовской столицы пополнится в общей сложности 135 новыми автобусами — помимо электрических, будет еще 70 гибридных, 50 работающих на газе и 10 малогабаритных на дизтопливе.

BNS