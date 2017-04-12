Вильнюса закупит новые автобусы

После нескольких месяцев проволочек горсовет Вильнюса окончательно утвердил закупку 150 новых автобусов. Намечается, что она обойдется более чем в 40 млн евро.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс надеется, что конкурс на закупку будет объявлен в ближайшее время, а после завершения всех процедур автобусы поступят в Вильнюс в течение года.

Город хочет закупить 100 двухосных и 50 трехосных автобусов, соответствующих экологическим стандартам, их намечается выкупить в течение 8 лет. Сейчас потенциальные покупатели могут ознакомиться с условиями конкурса.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, автобусы