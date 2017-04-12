  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.13 Текущий номер: N14 (1154) 6 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Вильнюса закупит новые автобусы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 0:01   |   Комментариев: 0

После нескольких месяцев проволочек горсовет Вильнюса окончательно утвердил закупку 150 новых автобусов. Намечается, что она обойдется более чем в 40 млн евро.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс надеется, что конкурс на закупку будет объявлен в ближайшее время, а после завершения всех процедур автобусы поступят в Вильнюс в течение года.

Город хочет закупить 100 двухосных и 50 трехосных автобусов, соответствующих экологическим стандартам, их намечается выкупить в течение 8 лет. Сейчас потенциальные покупатели могут ознакомиться с условиями конкурса.

Инф. «ЛК»

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿