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Вильнюсские криминалисты задержали контрабанду гашиша на миллион евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 20, 15:00   |   Комментариев: 0

В начале ноября сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа задержали в пригороде Утяны 100 килограммов гашиша, его стоимость достигает почти миллион евро.

В ходе спецоперации 1 ноября, в пригороде Утяны был задержан гражданин, который пытался вывести наркотические вещества автомобилем Volvo S80 из Литвы в Латвию. Для сокрытия наркотиков была изменена конструкция автомобиля.

По данным полиции, наркотики предназначались для российского рынка. Через несколько дней был задержан и гражданин, подозреваемый в организации этой контрабанды, сообщила в понедельник полиция.

Оба подозреваемых находятся под арестом. Задержанные известны полиции, есть подозрения в том, что они достаточно долго занимались подобной деятельностью и могли на этом заработать значительные средства.

За указанные преступные деяния Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.

BNS

Метки: 

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