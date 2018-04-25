Вильнюсский университет утверждает, что от его имени рассылаются вредоносные письма

🔊 Воспроизвести

В четверг Вильнюсский университет сообщил, что от его имени с российского домена незаконно распространяются электронные письма с возможно вредоносной информацией.

В сообщении говорится, что в имейлах есть приложение. Электронные письма высылаются с адреса universitetas@s176679.smrtp.ru.

Вильнюсский университет призывает блокировать этот отправителя, и не открывать приложения его писем.

Высшая школа напоминает, что все его официальные адреса заканчиваются на vu.lt.

Она также сообщает, что всегда необходимо проверять, кто истинный отправитель письма, кто подписывается, используется ли правильный литовский язык и обращения.

BNS