Винни-Пух стал в Китае персоной нон-грата — фильм «Кристофер Робин» запрещен, а изображения мишки в соцсетях блокируются

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В Китае, где регулирование кинематографической и телевизионной деятельности находится под прямым контролем отдела пропаганды Коммунистической партии КНР, запрещен фильм «Кристофер Робин», снятый cтудией Disney и основанный на произведениях Алана Александра Милна о Винни-Пухе.

Официальные причины запрета киноленты в прокате не названы, однако это могло стать следствием негласного запрета китайского правительства на образ персонажа Винни-Пуха, который стал символом сопротивления среди противников правящего режима из-за сравнения пухлого медвежонка с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает The Hollywood Reporter .

Гонения в Китае на вымышленного упитанного мишку начались с лета 2017 года, когда Винни-Пух был признан там политически неблагонадежным и его изображения стали блокироваться в китайских соцсетях Weibo и WeChat.

Напомним, начало сравнения Си Цзиньпина с Винни-Пухом западные СМИ относят к 2013 году, когда во время саммита в Калифорнии, главу КНР сфотографировали прогуливающимся рядом с занимавшим тогда пост президента США Бараком Обамой. В соцсетях получили вирусное распространение коллажи, в которых фото политиков было соединено с изображением мультяшных кругленького Винни-Пуха и долговязого Тигры.

Впрочем, как отмечает источник The Hollywood Reporter, отмене проката фильма «Кристофер Робин» в Китае может быть и иное объяснение. Дело в том, что в КНР перенос и отмена релизов иностранных фильмов — обычная практика, которая служит целям защиты китайского производителя, китайский контент всегда в приоритете.

Ранее этими вопросами ведала Государственная администрация по вопросам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения — SAPPRFT (State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television). Но с марта 2018 года это ведомство было упразднено и вопросами регулирования кино -и телепромышленности стал напрямую заниматься отдел пропаганды Коммунистической партии, находящийся в ведении лично председателя КНР Си Цзиньпина.

Отдел пропаганды теперь управляет всеми административными вопросами в области кино, контролирует производство фильмов, устанавливает даты выпуска, проводит цензуру фильмов, надзирает за импортом и экспортом фильмов.

Не исключено, что отмена проката «Кристофера Робина» связана с тем, что квота на иностранные фильмы была уменьшена и на нынешний момент уже исчерпана на текущий год.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что вместе с лентой студии Disney прокатные удостоверения в Китае не получили и другие американские фильмы.



NEWSru.com