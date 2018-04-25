Виноградари добиваются включения Литвы в список стран, производящих вина (СМИ)

🔊 Воспроизвести

Это лето для винограда — самое лучшее за последние 35 лет, виноградари Литвы не помнят таких больших урожаев, какой получили в этом году, сообщает телеканал LNK.

Ассоциация виноградарей объединяет полсотни членов, выращивающих виноград вдвое больше, но они не входят в эту организацию. Занимающиеся селекцией сортов винограда литовские производители стремятся к тому, чтобы Литва была включена в список стран, производящих вина.

Выращивающий виноград 54-х сортов Стяпонас Пуйпа говорит, что в Литве уже можно выращивать виноград хорошего качества: «Появились новые сорта винограда, пригодные для выращивания в Литве».

В настоящее время использование литовского винограда не очень обширно: производятся сок, виноградное вино и свежий пищевой виноград.

Винный консультант Йоланта Смичене осторожно оценивает перспективы виноградарства.

«В Литве несколько неблагоприятная почва, она слишком плодородна. (…) Климатические условия вроде бы уже приближаются к европейским, если говорить о Германии, Австрии, северной Франции — погода очень похожа, но не почва. Также очень важен опыт выращивания виноградной лозы. Это у литовцев займёт столетие», — отметила она.

BNS