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В «Содре» создан «виртуальный помощник», который сможет отвечать на вопросы клиентов круглосуточно. Получить информацию теперь можно в любое время по телефону и через Интернет.

«В последнее время растет число людей, которые заинтересованы в накоплении пенсий. Отныне информацию можно получить, позвонив по номеру 1883 и выбрав «Пенсионное накопление». Соответствующий информационный раздел также появился на сайте. Кроме того, мы работаем над помощником, чтобы сделать его еще более простым для общественности, чтобы люди могли найти все, что для них наиболее важно, наиболее удобным способом — через Интернет», — рассказал руководитель отдела управления обслуживанием клиентов «Содры» Эвалдас Микутис.

Информация «ЛК», BNS