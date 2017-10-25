«Вишневые конверты» устыдили работодателей

В мае «Содра» отправила 138 тыс. писем людям, которые в 2016 г. получали минимальную месячную зарплату (ММЗ) или даже меньшую зарплату и по этой причине не накопили одного года стажа.

Такая отправка «вишневых конвертов», по словам специалистов, имела положительное воздействие. Как показывают данные, у каждого седьмого жителя, получившего содровский «вишневый конверт», зарплата с мая месяца превысила размер минимальной.

Зарплаты увеличились на 55%

Зарплаты получателей «вишневых конвертов» повысились в среднем на 55%, а «Содра» за четыре месяца собрала с них взносов социального страхования на 17 млн евро больше.

«Рассылая письма, мы хотели обратить внимание работающих на особенно актуальную проблему, последствия которой немалая часть жителей почувствует в будущем. Думаем, что жителям важно знать: если они получают зарплату менее минимальной, то тем самым они рискуют своей будущей пенсией. Реакция общества на инициативу «вишневый конверт» показывает, что мы достигли цели.

Гораздо больше жителей сейчас консультируется по вопросу необходимого стажа, а людей, работающих за зарплату ниже минимальной, стало значительно меньше», – отмечает директор «Содры» Миндаугас Синкявичюс.

«Каждому человеку, который в течение года не получал 12 минимальных месячных зарплат, получил сообщение, сколько у него накопилось стажа, какие он декларировал реальные доходы, сколько ему еще не хватает, чтобы получить минимальную пенсию, и сколько не хватает, чтобы получить пенсию полного размера.

Получателями таких конвертов были не только неквалифицированные работники. Среди них было даже 13 тысяч руководителей предприятий и администрации, 23 тысячи инженеров», – рассказал руководитель «Содры».

Больше всего перемены, связанные с повышением зарплат, почувствовали квалифицированные рабочие. «Предел минимальной месячной зарплаты перешагнули руководители предприятий и администраций, инженеры, специалисты, техники, а также продавцы, работники сектора услуг, операторы оборудования и неквалифицированные работники.

Это те люди, у которых в ходе переговоров с работодателем более слабые позиции, а те, которые приносили работодателю конверт, уже имели документ, который все доказывает», – отметил Синкявичюс.

С мая по август у 18 тысяч жителей, которые получили «вишневые конверты», доходы выросли и превысили размер ММЗ. На росте зарплат сказались и возросший спрос на рынке труда, и общее повышение зарплат.

Попытка дать оценку

После рассылки «вишневых конвертов» прошло уже полгода, поэтому можно попробовать дать оценку того, как нынче живут получатели этих конвертов.

«Среди 138 тысяч, которым были разосланы эти письма, если бы им отправили письма в этом году и если бы их доходы за оставшиеся четыре месяца не уменьшились, то одна треть людей таких писем не получила бы. Это значит, что они не столкнулись бы с проблемой, что в течение года они не заработали годового стажа», – сказала советник директора «Содры» Юлия Варанаускене.

По ее утверждению, уже насчитывается 40 тысяч человек, которые в течение этих четырех месяцев заработали четыре ММЗ.

«Надо признать, что воздействие оказали не только «вишневые конверты», поэтому не следует смешивать, или из-за того, что выслали конверты, или после того, когда были отосланы конверты. Скажем, что, глядя на цифры, можем сказать, что это произошло после того. Нашей целью было проинформировать людей, а не пытаться определить, какое влияние могут иметь какие-то действия», – сказала она.

По данным «Содры», все-таки 71% получателей таких конвертов продолжает получать зарплату, не превышающую ММЗ. С мая по август всего у 50 тысяч получателей «вишневых конвертов» доходы превысили ММЗ. У 18 тысяч получателей этих конвертов доходы повысились после того, как были разосланы письма.

«Но может быть, что в этом году начали работать люди, которые были в отпусках по материнству, на это могли оказать влияние многие другие факторы. Если попытаться подсчитать деньги, которые поступили в «Содру» в виде взносов социального страхования, то эти поступления за год увеличились на 17 млн евро», – резюмирует Варанаускене.

Будут рассылать еще

Инициатива «вишневого конверта» была адресована тем, кто работает по трудовому договору. Однако тревожит и то, что трое из пяти жителей, работавших не по трудовому договору, указывают, что их доходы составляет только ММЗ или еще меньше. Кроме того, каждый третий адвокат, нотариус и судебный пристав декларировал, что зарабатывал минимальную или еще меньшую зарплату.

«В ближайшее время мы сосредоточим внимание именно на тех, кто занимается индивидуальной деятельностью. Более половины из них в силу тех или иных причин платят слишком маленькие взносы. Мы также и впредь будем придавать огласке средние зарплаты на предприятиях. Отныне этот инструмент стал еще более удобным – легче сравнить предприятие, занимающееся одинаковой деятельностью в одном и том же регионе. Гласность на конкурентном рынке труда – одно из самых надежных средств в борьбе с укрытием доходов», – говорит директор «Содры» Синкявичюс.

Без стажа – меньшая пенсия

Минимальная зарплата важна, потому что полный стаж для получения пенсии по старости рассчитывается в зависимости от зарплаты, уровень которой – не меньше ММЗ. Это означает, что житель, получивший за месяц меньше облагаемых налогом доходов, накапливает пропорционально меньший стаж.

«По данным «Содры», не накопив в прошлом году необходимого стажа, на пенсию вышли 25% работников. А, например, в Скуодасском, Игналинском, Юрбаркском, Шальчининкском, Калварийском или Кяльмяском районах таких жителей – почти половина.

Не имеющие обязательного стажа в среднем получают пенсию 158 евро. Это почти вдвое меньше пенсии в 288 евро, которую получают накопившие необходимый стаж.

«Хотя зарплату ниже минимальной могут получать работники, работающие не полный рабочий день, все-таки сомнения вызывает то, что в некоторых секторах, таких, как, парикмахерские и салоны красоты, рестораны и предприятия питания, строительные работы, автосервисы, зарплата ниже средней – обычное явление.

Кроме того, удивляет, что почти каждый десятый, получающий минимальную или еще меньшую зарплату, исполняет обязанности руководителя», – подытожил Синкявичюс.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, зарплаты, минимальная зароботная плата, пенсия, Содра