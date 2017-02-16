Витаутас Чяпас: «Нас, романтиков свободы, сменили бизнесмены от политики»

В этом году Литва в 99-й раз отмечает День восстановления государства. В этот день по всей Литве пройдут памятные и праздничные мероприятия. Акт о независимости Литвы или Акт 16 февраля — документ, составленный и подписанный Советом Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года и провозгласивший восстановление независимого государства Литва, которое должно управляться на демократических началах, со столицей в городе Вильнюс. Это был первый шаг на пути к независимости. Акт независимости от 16 февраля Россия признала 12 июля 1920 года, когда был подписан Мирный договор с независимой Литвой. К сожалению, этот мирный договор длился до 1940 года. После долгого перерыва 16 февраля было официально упомянуто в 1989 году на заседании, проходившем в Академии наук.

В канун значимого государственного праздника «ЛК» беседует с одним из основателей движения «Саюдис» в Клайпеде, доктором психологии, писателем Витаутасом Чяпасом.

– Была ли традиция в отчей семье праздновать 16-е февраля?

– Нет, конечно. В послевоенное время во многих семьях родители избегали говорить об истории Литвы со своими детьми, чтобы не накликать беды на себя и на них. В школе нам рассказывали о битве при Жальгирисе, о других событиях древности, но о новейшей истории – ни слова. Смешно, но когда я служил на подводной лодке на Северном флоте, мой сотоварищ Быков, родом из Белоруссии, знал об истории Литвы после 1918 года гораздо больше меня. Да я, признаться, и не особо интересовался в юности этим и тем более политикой.

– Как же вы тогда пришли в «Саюдис»?

– Разумеется, кое-что я слышал и в детстве. У нас была интересная семья: один дядя по отцу был сослан в Сибирь, другой как революционер два месяца просидел в сметоновской тюрьме. Коммунисты его очень уважали и ничего не могли с ним поделать, когда он на всю улицу включал радио с «вражескими голосами». А тогда еще была такая традиция – биржайцы вечерами собирались во дворах за кружкой знаменитого биржайского пива и рассуждали о том о сем, что порой выливалось в некие откровения. Мы, дети, все эти разговоры впитывали.

Возвращались ссыльные, но они по большей части молчали – боялись. А когда робко вопрошали, за что им такая доля, власти цинично объясняли, мол, их в Сибирь отправляли… учиться строить коммунизм.

Однажды нашел на чердаке довоенные подшивки газеты «Летувос жинес» за два года, читал, не отрываясь, почти все лето. Многое узнал о своей стране, о своем народе. Узнал, что среди литовских писателей были не только Саломея Нерис и Антанас Венцлова, были и другие.

Всерьез задумался о прошлом и настоящем родины, когда учился в Вильнюсском университете. Попал в богемную среду – художники, поэты, музыканты, архитекторы, актеры, где витал дух свободы. На лекциях по истории КПСС спрашивали преподавателя, почему у нас только одна политическая партия, и тому подобное, а он ничего не мог нам ответить… Ответы стали искать сами. И находили.

Мои политические взгляды окончательно сформировались в Клайпеде. Как это происходило, долго рассказывать. Но был такой знаковый момент. Отработав около года в милиции и занимаясь то подростковой преступностью, то борьбой с проституцией и бандитизмом, получил как-то раз задание, когда на центральной площади водружали памятник Ленину, залезть на крышу Музыкального театра и наблюдать, чтобы никто не напал на первого секретаря ЦК Компартии Литвы Гришкявичюса. Я плюнул и ушел. После этого с большим шумом уволился из милиции. Это было в 1976 году. А в сентябре 1990-го именно я как председатель Клайпедского городского совета подписал постановление о демонтаже этого чужеродного идола.

– Между двумя этими знаковыми событиями и произошло то самое переосмысление, приведшее вас в большую политику?

– За то время случилось много важного в моей жизни и в жизни страны. В 1981 году я поступил в аспирантуру и за годы учебы сблизился со своим преподавателем Ромуальдасом Озоласом, одним из создателей движения «Саюдис». У меня нашлось достаточно единомышленников, и в 88-м мы создали отделение «Саюдиса» в Клайпеде. А годом позже, когда проходили выборы в Верховный Совет СССР, я вместе с Зитой Шличите и Сигитасом Кудараускасом был избран туда от Литвы. Успел немного попользоваться депутатскими привилегиями, познакомился с московскими демократами – Геннадием Бурбулисом и др.

Но главное событие произошло, как известно, 11 марта 1990 года, когда в независимой Литве начался новый отсчет времени. А уже 13 марта состоялось первое заседание Клайпедского городского совета. Я был избран председателем горсовета и пробыл в этой должности пять лет.

– Это были, очевидно, пять самых трудных лет в вашей жизни?

– Самые интересные, самые насыщенные событиями годы. И, действительно, самые трудные в жизни страны, в жизни Клайпеды и клайпедчан. Потому что все приходилось начинать с нуля. Строили новое общество, учились демократии, что называется, на ходу. Я вместе с друзьями написал об этом книгу «Город других людей». Вместе с фотографиями и факсимиле документов она занимает 500 страниц, так что газетной полосы не хватит, чтоб хотя бы перечислить наиболее важные свершения тех пяти лет. Город выстоял в страшную ночь 13 января 1991 года – не пролилось ни капли крови. Город выдержал 70-дневную блокаду. В Клайпеде заработали международный колледж LCC, Клайпедский университет, Больница моряков, дельфинарий Морского музея, Музей кузнечного дела, высокими темпами стал развиваться морской порт. А главное – горожане поверили в новую власть.

– Каким вы тогда, на заре независимости, видели будущее Литвы? Что вас радует и огорчает в сегодняшней Литве?

– Основной целью «Саюдиса» было восстановление независимости Литвы. И мы это сделали. Демократия, свобода слова, права человека нашли надлежащее место в жизни государства, хотя здесь еще не все так хорошо, как хотелось бы. Меня радует в современной Литве все позитивное, что мы делаем правильно, грамотно и с любовью. Я счастлив, что могу писать и говорить то, что думаю, что хорошеют наши города, что из нашей жизни постепенно исчезают мрачность и серость «зрелого социализма», что понемногу из власти вытесняются дураки и дилетанты.

Огорчают жуткая нищета и деградация людей в деревнях, тяжкое положение пенсионеров, стремительно растущий разрыв между бедными и богатыми, нереально высокие цены. Все это в конце концов может привести к социальному взрыву. Ведь давно известно, что свобода и демократия в руках бесхребетных лизоблюдов и патентованных дураков страшнее большевизма.

Очень жаль, что на смену романтикам от политики пришли бизнесмены от политики, для которых идеалы «Саюдиса» кажутся простым сотрясанием воздуха. Дорвавшись до власти, политические партии даже не задумываются, что у нас получается – капитализм или социализм, и бестолково мечутся между этими двумя полюсами. А когда мы не знаем, куда идем, недалеко и уйдем.

Люди бегут из Литвы не потому, что здесь нет работы. Бегут от социального неравенства, от низкого уровня жизни, от наплевательского отношения к себе со стороны власть имущих. И пока власть не повернется лицом к своему народу, эмиграцию не остановить. Но нет, гораздо интереснее месяцами спорить о шубе Кильдешене и о том, кто с кем спит…

– В «Википедии» о вас написано достаточно подробно, но нет упоминания о наградах. Неужели государство никак не оценило все то, что вы сделали для страны?

– Виноваты мой язык и глаза. Что вижу, то и говорю не лукавя. Никому это не понравится, а властям тем более. Я хоть и миролюбивый человек, но когда вижу, что в верха карабкается посредственность, что посты раздаются не по способностям, а по знакомству, умению угодить и выслужиться, не промолчу. Меня из трех политических партий за это выперли, а еще раньше – из «Саюдиса». Причем это были не мои сподвижники, а примазавшиеся к движению демагоги. Не дал вырубить Гируляйский лес – расценили как помеху прогрессу. Привел в Клайпеду один из лучших ныне международный колледж LCC – опять нехорошо.

Вот так и остался без наград, без высокой пенсии. Ну да ладно: никогда не жил богато – не стоит и начинать!

Благодарю за беседу.

Досье Витаутас Чяпас – доктор психологии, писатель, один из основателей движения «Саюдис» в Клайпеде и первый руководитель портового города в независимой Литве. Родился в 1948 году в семье строителя, детство и юность провел в Биржай. Отслужив три года на Северном флоте, в 1971 г. поступил на исторический факультет Вильнюсского университета, по окончании которого получил специальность психолога. Приехав по распределению в Клайпеду, работал в милиции, по специальности – в Клайпедской республиканской больнице. Будучи доцентом Шяуляйского пединиститута, преподавал в его Клайпедском филиале, затем в качестве доцента – в Клайпедском университете. В 1989 г. В. Чяпас был избран депутатом Верховного Совета СССР, в 1990-1995 гг. являлся председателем Клайпедского городского совета народных депутатов. Дважды избирался в Сейм Литвы (1996-2000 гг., 2004-2008 гг.). Сейчас В. Чяпас является членом Клайпедского горсовета. Он член Союза писателей Литвы, работает в жанре художественной и документальной прозы. Его «горячие» комментарии регулярно появляются на страницах ведущих республиканских печатных изданий. Жена Рамуте – профессор Клайпедского университета. Сын Сигитас – адвокат, дочь Ева живет и работает в Италии.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Витаутас Чяпас, День восстановления государства, Интервью, Йонас Басанавичюс, Саюдис