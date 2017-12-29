Мэр Каунаса, представители Фонда в поддержку “Витиса” и автор скульптуры в четверг подписали соглашение относительно её сооружения – предложенная для столичной площади Лукишкю скульптура будет установлена в КАунасе.
“По данному соглашению все стороны договорились соорудить скульптуру “Витиса” и делать всё, чтобы это было реализовано до 6 июля”, – сообщил на пресс-конференции представитель по печати мэра Томас Григалявичюс.
По словам автора скульптуры Арунаса Сакалаускаса, договорились, что скульптура будет отлита в Украине. Планируется, что она будет готова к июню.
Протокол о намерениях подписали мэр Висвалдас Матийошайтис, руководитель Фонда в поддержку “Витиса” Чесловас Езерскис и скульптор А.Сакалаускас.
Директор Фонда в поддержку “Витиса” Вилюс Каваляускас утверждает, что цена скульптуры будет зависеть от выбранного места и её величины, и может достигать 470–550 тыс. евро.
Дискуссии об установке в Каунасе “Витиса” начались после того, как на конкурсе скульптуры, которая должна украшать одну из главных площадей Вильнюса, было решено соорудить подобие партизанского бункера.
Метки: Литва
А может этот “пробегающий” на самом деле “скачущий” из Хохляндии? Уж сильно от него воняет.
Солдат не обольщайтесь )))просто у нас хозяева разные !!!!!Так уж мир устроен.
У тебя пробегающий утырок ни какого менталитета нет только рефлексы служения хозяину выработанные дрессировкой как у собаки.
Читая Ваши посты становится жалко людей ,которые волей судьбы остались в Литве со своим совковским менталитетом .Кончайте душу себе рвать,Ваше время ушло надеюсь на всегда!
Представляете в центре Вильнюса рагульский схрон. Менталитет местных баболеликов отдает беспробудным хуторянством и отсталостью. Даже Каунас до такого не опустился.