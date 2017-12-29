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“Витис” в Каунасе будет установлен до 6 июля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 29, 10:00   |   Комментариев: 5

Мэр Каунаса, представители Фонда в поддержку “Витиса” и автор скульптуры в четверг подписали соглашение относительно её сооружения – предложенная для столичной площади Лукишкю скульптура будет установлена в КАунасе.

“По данному соглашению все стороны договорились соорудить скульптуру “Витиса” и делать всё, чтобы это было реализовано до 6 июля”, – сообщил на пресс-конференции представитель по печати мэра Томас Григалявичюс.

По словам автора скульптуры Арунаса Сакалаускаса, договорились, что скульптура будет отлита в Украине. Планируется, что она будет готова к июню.

Протокол о намерениях подписали мэр Висвалдас Матийошайтис, руководитель Фонда в поддержку “Витиса” Чесловас Езерскис и скульптор А.Сакалаускас.

Директор Фонда в поддержку “Витиса” Вилюс Каваляускас утверждает, что цена скульптуры будет зависеть от выбранного места и её величины, и может достигать 470–550 тыс. евро.

Дискуссии об установке в Каунасе “Витиса” начались после того, как на конкурсе скульптуры, которая должна украшать одну из главных площадей Вильнюса, было решено соорудить подобие партизанского бункера.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (5)
  1. (178.140.249.150) Мыкола пишет:
    2017-12-29 at 19:38

    А может этот “пробегающий” на самом деле “скачущий” из Хохляндии? Уж сильно от него воняет.

  2. (84.55.59.11) пробегаюший пишет:
    2017-12-29 at 17:57

    Солдат не обольщайтесь )))просто у нас хозяева разные !!!!!Так уж мир устроен.

  3. (213.103.183.105) Солдат пишет:
    2017-12-29 at 14:50

    У тебя пробегающий утырок ни какого менталитета нет только рефлексы служения хозяину выработанные дрессировкой как у собаки.

  4. (84.55.59.11) пробегаюший пишет:
    2017-12-29 at 14:20

    Читая Ваши посты становится жалко людей ,которые волей судьбы остались в Литве со своим совковским менталитетом .Кончайте душу себе рвать,Ваше время ушло надеюсь на всегда!

  5. (83.176.252.7) Leоnardas пишет:
    2017-12-29 at 12:24

    Представляете в центре Вильнюса рагульский схрон. Менталитет местных баболеликов отдает беспробудным хуторянством и отсталостью. Даже Каунас до такого не опустился.






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