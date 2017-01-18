Визг вокруг встречи спикера Пранцкетиса и посла Удальцова

Литовский правый сектор и местные пропагандисты все активнее критикуют спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса за встречу с послом России Александром Удальцовым. Сам Пранцкетис удивлен критикой в свой адрес.

Поднялась волна удивления, пали подозрения, что группа по межпарламентским связям нового Сейма намерена улучшать отношения с Россией в одностороннем порядке. В состав этой группы входят Ирина Розова, Артурас Скарджюс, Ирена Шяулене, Валериюс Симулик, Аушра Мальдейкене, Стасис Якялюнас, Пятрас Гражулис. А также Збигнев Единский, Кястутис Главяцкас, Линас Бальсис, Миндаугас Бастис, Валентинас Букаускас, Михал Мацкевич, Раймундас Мартинелис, Кястутис Масюлис, Ярослав Наркевич, Альфредас-Стасис Науседа, Чеслав Ольшевский, Юлюс Сабатаускас, Альгимантас Саламакинас, Кястутис Смирновас, Гинтарас Вайчекаускас, Йонас Варкалис, Зенонас Стрейкус, Риманте Шалашявичюте. Глава группы — бывший посол Литвы в России Антанас Винкус. Именно Винкус накануне встречи Пранцкетиса с Удальцовым заверял, что даже в условиях сложных отношений с Россией можно сотрудничать в вопросах культуры, медицины, туризма.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что диалог с Россией должен быть принципиальным.

«Когда происходит межпарламентское сотрудничество — это хорошо. Вопрос в том, о чем говорят. Депутаты вольны создавать группы, дискутировать, встречаться, но очень важно, чтобы этот диалог был принципиальным, чтобы мы говорили не с позиции какой-то защиты, так как не от чего защищаться, очень важно, чтобы это было понятно и другой стороне», — отметил Линкявичюс.

Русофобия от консерваторов

Член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Аудронюс Ажубалис заявил, что «и Европе, и трансатлантическим партнерам отправляется ложный сигнал о том, кто для Литвы является важнейшими партнерами».

«Кажется, что повторяется история, которая произошла с бывшим председателем Сейма Видасом Гядвиласом, когда он, став спикером, произнес уже ставшую классикой фразу, что в первую очередь нужно укреплять отношения с Россией, поскольку она находится по соседству, а не с США, которые далеко от нас. Нынешний спикер Сейма Пранцкетис, встречаясь с послом России, отправляет аналогичный и странный сигнал. Этот сигнал повторяется в речах некоторых членов правящей коалиции, в которых говорится, что созданная группа по межпарламентским связям с Думой позволит сотрудничать в сферах культуры, науки и технологий, но такое сотрудничество очень опасно. Мы не можем говорить о культурном или каком-то другом сотрудничестве, не говоря об Украине и Грузии, об агрессии, осуществляемой Россией в этих государствах. Отодвинуть эти вопросы в сторону — именно этого добивается Россия. Помогут ли новое правительство и парламентское большинство осуществлять такие стремления — увидим в ближайшее время. Но в любом случае «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы не одобрит такую «нормализацию отношений», — подчеркнул консерватор Ажубалис.

Другой известный своими антироссийскими инициативами парламентский консерватор Мантас Адоменас заявил в Сейме: «Почему мы должны были по телевизору наблюдать, как председатель Сейма, председатель органа власти свободного демократического государства, отодвигает стул посланнику тиранической диктатуры у нас по соседству, у которой есть враждебные замыслы в отношении наших территорий и территорий наших друзей?»

Ситуацию довел до абсурда еще один консерватор Арвидас Анушаускас. Рассуждая о сотрудничестве с Россией, он, в частности, сказал: «Макароны — хороший товар для экспорта, но если они из России, нам знаком их вкус».

«Крестьянин» не отстает

Новоиспеченный член Сейма от фракции Союза крестьян и зеленых Бронисловас Матялис в своем заявлении призывает ни в коем случае не иметь никаких контактов с Россией не только на политическом уровне, но даже в культурной или спортивной сферах.

«У меня вызывает беспокойство предложение некоторых членов Сейма возобновить активное сотрудничество с культурным и спортивным обществом России. Сложилось впечатление, что некоторые политики живут в аквариуме и видят только столько, сколько видно через стекло этого самого аквариума. Я бы предложил посмотреть шире. Сейчас все сферы в России подчинены политике «мягких сил», поэтому, протянув руку, неожиданно можно понять, что ее кто-то кусает», — считает в прошлом журналист, а ныне парламентарий. По его мнению, высказывание о том, что у культуры и спорта нет ничего общего с политикой, «очень ошибочно»: «Особенно если говорить о сотрудничестве с Россией».

«Что бы мы делали, если, пригласив в Литву российских танцоров для исполнения балета «Лебединое озеро», в оркестре балета увидели бы господина Ролдугина, играющего на виолончели, а оркестром руководил бы дирижер мировой величины Гергиев? Первый, согласно мировым СМИ, является хранителем 2 млн долларов США, принадлежащих президенту России Путину, и его близким товарищем. Гергиев, Ролдугин, известный режиссер Михалков и другие известные российские деятели искусства несколько лет назад подписали громкое заявление, в котором одобрили военные действия России на Украине, оккупацию Крыма и тем самым пролитие крови на Украине. Это поведение неподвластно демократическому мировому разуму, когда деятели искусства одобряют агрессивную политику и оккупацию части территории другой страны», — возмущается член Сейма.

Он напомнил, что каждый год в Панявежисе проходит международный детский фестиваль национальных танцев, но на него уже не приглашают представителей России. Не потому, что кто-то не любит детей. Организаторы якобы просто опасаются возможных конфликтов, потому что на этом фестивале по традиции выступают дети из Грузии, Украины, Молдавии. Не нужно притворяться, что мы ничего не знаем и не понимаем. «Никто не мешает любоваться и радоваться тому, что создают российские деятели искусства, мы будем читать романы российских писателей, будем пытаться лучше понять эту страну, но нужно понимать, что большая часть современного культурного и спортивного общества России вовлечена в осуществление агрессивной политики Кремля. Не нужно махать кулаками, но умеренное поведение в этом случае было бы самым лучшим выбором. Кто-то говорит, что даже в этом случае можно многому научиться у спортивного и культурного общества России. Знаете, если продолжать эту мысль, могу сказать, что у Гитлера тоже можно кое-чему научиться, допустим, он любил детей, по головкам их гладил», — заявил депутат.

По его словам, мировое спортивное сообщество «было в ужасе от того, что власть России активно поощряла спортсменов употреблять допинг», а потом «с помощью разных манипуляций скрывала факты». «Кроме того, я бы предложил членам Сейма не придавать слишком большого значения такому сотрудничеству — России сейчас важнее сдружиться с США, повлиять на ее политику, чтобы потом сам Путин мог решать, что делать со странами Балтии, в том числе и с Литвой. Поэтому мы должны держаться достойно и демонстрировать, что мы готовимся защищаться, и что мы едины со всем демократическим миром. Глаза западных стран уже открылись, они уже серьезно оценивают влияние пропаганды России на демократические сообщества. Не для того Литва долгое время работала и старалась открыть Западу глаза, чтобы позже самой утонуть в трясине своих политических иллюзий», — заключает Матялис.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, Александр Удальцов, Бронисловас Матялис, Викторас Пранцкетис, встреча, консерваторы, Русофобия