Визит Папы Римского: расходы на сцены, охрану и призывы к Церкви раскрыть сметы

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Литовские власти и Католическая церковь пытаются согласовать потребность в средствах для предстоящего визита Папы Франциска — выделенные средства будут использованы для сооружения сцен, обеспечения охраны и комфорта людей, на убранство общественных пространств.

Хотя почти все готовящиеся к визиту институты составили предварительные сметы будущих затрат, Церковь обещает сделать это после визита Папы Римского.

На прошлой неделе в правительстве состоялось заседание рабочей группы, которая должна оценить обоснованность планируемых затрат.

В начале июля Кабинет министров принял решение о возмещении до 1,75 млн евро, которые должны быть выделены на подготовку двухдневного визита Папы в сентябре.

Больше всего средств будет выделено Литовской Католической церкви через Министерство иностранных дел — более 1,2 млн евро. Департаменту охраны руководства (ДОР) через Министерство внутренних дел будет выделено до 248 тыс. евро.

Столичному муниципалитету планируется выделить до 109 тыс. евро, муниципалитету Каунаса — до 163 тыс. евро. Немного более 28 тыс. евро должно получить Министерство здравоохранения.

Вице-канцлер правительства, председатель рабочей группы Альминас Мачюлис сказал, что надеется, что визит в действительности будет стоить меньше.

«Мы пытаемся чётко, на основании результатов конкурсов, рыночными ценами обосновать, что подлежит финансированию, а что нет», — сказал А.Мачюлис BNS.

Все упомянутые в постановлении правительства государственные учреждения представили агентству BNS предварительные таблички планируемых расходов, за исключением Министерства внутренних дел, которому подчинён упомянутый выше ДОР. Последнее ведомство утверждает, что не может сделать это по соображениям безопасности.

Между тем Церковь обещала обнародовать смету денежных расходов по окончании визита Папы Франциска. Она говорит, что в настоящее время не может её представить, так как все цифры являются предварительными и могут измениться.

Церковь говорит, что в дополнение к выделенным правительством 1,2 млн евро из собственных средств выделит ещё 0,5 млн евро, собранных из пожертвований различных фондов и верующих.

Церковь намерена использовать государственные средства для установки сцен на Вильнюсской Кафедральной площади, на площади Лукишкес и в Каунасском парке Сантакос, на небольшом возвышении возле Ворот Зари (Ausros Vartai), а также на оборудование для этих мест звуковой и осветительной аппаратуры, на экраны, электрификацию и другие технические решения.

Деньги также предназначены на инфраструктуру для участников встреч — разметку секторов, информационные палатки, павильоны для волонтёров, на указатели и стенды-карты, контейнеры.

«Правительство возместит стоимость этих необходимых расходов после визита Папы в соответствии с доказывающими это финансовыми документами. После визита Церковь планирует публично сообщить о своих расходах на организацию визита Папы Римского, — сказала BNS пресс-секретарь Санта Канците.

Входящая в правительственную рабочую группу Диана Вилите, руководитель Службы государственных закупок, заявляет, что Церковь не будет организовывать государственных закупок как на компенсируемые государством, так и на свои собственные средства.

По её словам, это само по себе не означает, что Церковь будет неэффективно тратить деньги, но для предотвращения различных толков ей придётся обнародовать смету.

«Публичность всегда является показателем здорового, зрелого общества. Если мы предаём это гласности, то никогда не будет скандалов, а утаивание вызывает вопросы, потом начинается создание мифов», — добавила она.

Папа Франциск посетит Литву с 22 по 23 сентября. Позже он поедет в Латвию и Эстонию.

Святейший Отец в Литве встретится с президентом Далей Грибаускайте, представителями правительства и общественности, с дипломатами. Папа посетит часовню Ворот Зари (Ausros Vartai), встретится с молодёжью на Кафедральной площади, посетит Вильнюсский кафедральный собор, Музей оккупации и борьбы за свободу.

Он также отправится в Каунас, где будет служить мессу в парке Сантакос, в местной курии будет организована трапеза с епископами, в Каунасском кафедральном соборе состоится встреча с духовенством.

BNS