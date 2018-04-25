Визит папы в Литву обойдется Церкви почти в полмиллиона евро

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Планирующийся на сентябрь визит папы Франциска в Литву обойдется Католической Церкви Литвы почти в полмиллиона евро.

На сайте Вильнюсского архиепископства сообщается, что в эту сумму «входит подготовка программы встреч, организация регистрации и сбор добровольцев, обучение, приобретение необходимых средств и утвари для проведения месс, обеспечения сопровождения, а также доставка в Литву транспортных средств папы».

Между тем, государство, предварительно потратит на визит почти 1,75 млн евро.

Министерству иностранных дел будет выделено на это не более 1,2 млн евро, МВД — до 248 тыс. евро.

Столичной мэрии планируется перевести до 109 тыс. евро, а Каунасскому городскому самоуправлению – до 163 тыс. евро.

Еще немногим более 28 тыс. евро должно получить министерство здравоохранения.

По сообщению Церкви, эти средства будут направлены на инфраструктуру и обеспечение безопасности, а все мероприятия в ходе визита будут бесплатными — чтобы попасть на них требуется лишь регистрация.

Папа Франциск посетит Литву 22–23 сентяря.

BNS