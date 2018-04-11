Визит премьера Литвы в Украину: три важнейшие темы

В среду литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис отправляется с визитом в Украину – впервые он посетит Восточную часть страны, побывает в разрушенном войной городе Авдеевка Донецкой области.

“Это наш жест солидарности с украинцами”, – заявил сопровождающий премьера в поездке первый вице-канцлер правительства Дайвидас Матулёнис.

Сначала премьер побывает в Восточной Украине, затем в Киеве, где примет участие в форуме по вопросам безопасности. Также планируются встречи премьера с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Впервые на Востоке Украины. Солидарность

Глава литовского правительства впервые посетит Восточную Украину. До участия в форуме по безопасности он осмотрит город Авдеевка, находящийся на разделительной линии между украинскими вооруженными силами и поддерживаемыми российскими сепаратистами.

Премьер посетит амбулаторию, отремонтированную на средства Литвы, и откроет детскую игровую площадку, оборудованную на средства литовских добровольцев, передаст цифровые наземные передатчики для ТВ, чтобы украинцы могул транслировать на территории, контролируемые сепаратистами. Встретится с руководством военно-гражданской администрации Донецкой области.

Гуманитарную помощь жителям Авдеевки и военным вручит общественная организация Blue/Yellow. Совокупная сумма помощи составляет около 100 тыс. евро.

Литва-Украина-Польша. Сотрудничество

Одна из тем встречи премьера с украинскими руководителями – сотрудничество Литвы, Украины и Польши.

“С нашей точки зрения, мы должны значительно активизировать региональное сотрудничество Литвы, Польши и Украины. Когда эти страны вместе всем хорошо, но когда мы дробимся, возникают проблемы в смысле безопасности “, – сказал Д. Матулёнис.

На фоне потепления в отношениях Литвы и Польши отношения Украины и Польши ухудшились в связи с различной оценкой событий Второй мировой войны и послевоенного периода. Ситуацию обострил подписанный в феврале президентом Польши Анджеем Дудой закон об уголовной ответственности за отрицание военных преступлений украинских националистов против поляков.

11-ый Киевский форум. Безопасность

Литовский премьер С. Сквярнялис вместе с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом и бывшим премьером Арсением Яценюком, премьером Молдавии Павлом Филипом примет участие в сессии премьеров форума “Региональное сотрудничество: объединенные общими целями”.

На этом ежегодном форуме будут обсуждаться международные вызовы безопасности и геополитические изменения, роль Украины в региональной безопасности и безопасности Евросоюза.

Учрежденный в 2007 году Киевский форум по безопасности является ежегодным мероприятием, в раках которого проходят дискуссии на высшем уровне по темам, актуальным для региона Черного моря и Европы. Обсуждаются такие вопросы, как региональные конфликты, экономическое и энергетическая безопасность и тому подобное.

BNS

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