Вклад Клайпедского порта – 10 % национального бюджета

Клайпедскому государственному морскому порту в прошлом году удалось сохранить лидирующие позиции по грузам в Балтийском регионе – перегружено 43,17 млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем в 2016-м. Однако при возросшей конкуренции и нынешней геополитической обстановке задача на этот год у дирекции порта более скромная – сохранить прошлогодний результат.

До сих пор Клайпедский порт ежегодно наращивал темп грузооборота на 6-7 %. Таким образом, за последние 10 лет грузопотоки выросли на 44,5 % или на 13 млн тонн – с 29,88 до 43,17 млн тонн.

«Мы занимаем твердые позиции благодаря правильной и своевременно выбранной стратегии. Дирекция порта сама не перегружает грузы, но осуществляет все работы в тесном контакте и по согласованию с портовыми компаниями. Огромные государственные инвестиции в развитие портового комплекса – это новые параметры, новые возможности порта», – сказал на пресс-конференции по итогам прошлого года генеральный директор дирекции Клайпедского порта Арвидас Вайткус.

Прошлогодний рост грузов на 7,8 % был достигнут, по словам директора по маркетингу и административным вопросам Артураса Друнгиласа, за счет сыпучих грузов (перегружено 19,24 млн т, рост 15,8 %), а также жидких (перегружено 11,49 млн т, рост 2,8 %), контейнерных и грузов ро-ро.

Между тем Рижский порт снизил грузооборот на 9,2 %, перегрузив 33,67 млн т, Таллинский – на 4,7 %, перегружено 19,18 млн т. У Вентспилсского порта рост 6,5 %, перегружено 20,02 млн т.

Как известно, соседние порты находятся по транзитным грузам в большой зависимости от России, поставившей целью к 2022 году полностью перенаправить эти грузопотоки на свои северо-западные порты. В Клайпедском порту российских грузов практически нет, но 30 % грузооборота занимают белорусские грузы – в основном удобрения и нефтепродукты. Последние могут уйти в Усть-Лугу и Санкт-Петербург, на чем настаивает российская сторона, поставляющая Беларуси сырую нефть по смешным ценам. Первый пробный состав с белорусскими нефтепродуктами ушел в Усть-Лугу еще перед Новым годом.

«Я работаю с белорусскими предприятиями 20 лет. Они далеки от политики и умеют считать, куда везти свои грузы быстрее и дешевле. Вполне возможно, что Россия сумеет настоять на своем, поскольку поставляет Беларуси дешевую нефть. Но все остальное, что производится в Беларуси на экспорт, будет идти через Клайпедский порт», – уверен руководитель компании Birių krovinių terminalas и президент Литовской ассоциации морских грузовых компаний Видмантас Дамбраускас.

На пресс-конференции упоминалось еще об одном рекорде – в круизном судоходстве. В прошлом году Клайпедский порт принял 63 круизных лайнера – на 11 больше, чем в 2016-м, и 74,7 тыс. морских туристов – на 10 тыс. больше. Для самого порта, по словам А. Вайткуса, доход невелик – 779 тыс. евро (1,76 % от всего дохода), но экономике Клайпедского региона морской туризм принес 1,6 млн евро.

В общей сложности Клайпедский порт принял в прошлом году 6568 судов – на 330 судов меньше, чем в 2016-м. Но зато на 40 единиц возросло количество крупногабаритных судов. И поскольку в порту полным ходом идут дноуглубительные работы, а также начнется модернизация бухты Малку, то, по словам капитана порта Адомаса Алякны, число больших судов будет только расти.

«Каждый год приносит нам новые вызовы, и мы должны быть к ним готовы. Для порта важны не столько тонны, сколько заработанные на них деньги. Наши ближайшие конкуренты – латвийские порты, которые не прочь перехватить белорусские грузы. Поэтому наша задача – не стоять на месте, не повышать цены. В этой конкурентной борьбе мы сильны еще и тем, что работаем в тесном переплетении трех звеньев – «Литовская железная дорога», портовые компании и дирекция порта, чего нет в той же Латвии. И это гарантия нашего успеха. Так, работая сообща, мы сможем не только сохранить прошлогодние рекорды, но и немного их перекрыть», – сказал В. Дамбраускас.

По словам руководителя дирекции порта А. Вайткуса, президент Литвы Даля Грибаускайте оценила вклад Клайпедского порта в экономику страны, отметив, что он составляет около 10 % национального бюджета. Всего же госказна и бюджет Клайпедского самоуправления пополнились в прошлом году на 768 млн евро за счет порта (на 56 млн евро больше прошлогоднего). Доход дирекции порта составил, по предварительным оценкам, 59,66 млн евро – рост 5,83 %.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N4 (1196) 25 января, Клайпедский порт