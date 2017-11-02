Вкусная капуста на зиму

Капуста давно признана королевой огородов. Полезная и вкусная, она просто обязана быть собрана, законсервирована и поставлена в укромное место до зимних холодов.

Квашеная капуста на зиму в банках

2 кг капусты, 300-400 г моркови, 300 г соли, 3 л воды.

Квашеную капусту лучше всего заготавливать на растущей луне, тогда она получится белой и хрустящей. Проверено! Итак, подготовленную и очищенную капусту нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. В чистой холодной воде растворите соль и опустите в нее порцию капусты так, чтобы она была полностью покрыта водой. Выдержите капусту в воде в течение 10 минут, затем выньте ее оттуда руками, не отжимая. Разложите по чистым банкам. Переложите слоями морковью. Утрамбуйте толкушкой так, чтобы выделился сок. Возьмите следующую порцию капусты и опять опустите ее в соленую воду, но уже подержите ее там в течение 15 минут. Переложите в банки, прослаивая морковью и утрамбовывая. Оставшуюся капусту выдержите в соленом растворе в течение 20 минут. Утрамбуйте в банки. Из данного количества капусты получается примерно 2,5 литра квашеной капусты. Прикройте банки крышками и поставьте на поддон или в тарелки, чтобы выделяющийся сок не вытек на стол. Оставьте на 1-2 дня. Когда сок перестанет выделяться, капуста готова. Теперь ее нужно закрыть полиэтиленовыми крышками и хранить в прохладном месте.

Капустная солянка с грибами

1 кг свежих грибов (можно взять вешенки), 1 кг капусты, 500 г моркови, 500 г лука, 500 г сладкого перца, 200 мл растительного масла, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. 9% уксуса, 1 лавровый лист, 3 горошины душистого перца, 100 мл воды, 1 ч. л. томатной пасты.

Очищенную капусту нашинкуйте, морковь натрите на терке, сладкий перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Налейте в сковороду 100 мл растительного масла и разогрейте его. Выложите в сковороду овощи и обжарьте их до мягкости. Тем временем нарежьте лук кубиками, а грибы кусочками. Грибы отварите в течение 5-7 минут в кипящей воде, затем откиньте на дуршлаг. На другой сковороде раскалите оставшееся масло и обжарьте на нем грибы и лук до прозрачности лука. Соедините все обжаренные продукты в одной емкости, добавьте соль, сахар, лаврушку и горошины перца, положите томатную пасту, влейте воду и тушите под крышкой в течение 30 минут, помешивая, до желаемой густоты. Добавьте уксус, перемешайте, дайте покипеть пару минут и разложите по стерильным банкам. Закатайте, переверните, укутайте до полного остывания. Хранить эту заготовку следует в темном прохладном месте.

Салат из капусты по-корейски на зиму

1,5 кг капусты, 1 луковица, 2 ч. л. тертого корня имбиря, 5-6 зубчиков чеснока, 2 ч. л. соли, 4 ч. л. сахара, ½ ч. л. молотой сладкой паприки, 30 мл 9% уксуса.

Капусту хорошо очистите и сполосните под проточной водой. Нарежьте шашечками – квадратиками со стороной 2 см. Чеснок пропустите через пресс, лук нарежьте полукольцами. Морковь натрите на терке для корейских салатов. Смешайте все нарезанные овощи руками в большой кастрюле, добавьте соль, сахар и специи. Разложите по стерильным банкам, в каждую баночку можно добавить по кусочку жгучего перца. Залейте банки крутым кипятком. Влейте в каждую банку по столовой ложке уксуса и сразу же закатайте. Переверните, но не укутывайте. Храните в темном прохладном месте.

Полуфабрикат для щей

3 кг капусты.

Маринад: 1 л воды, 50 г соли, 60 г сахара, 100 мл 6% уксуса, 2-3 лавровых листа, 4-5 горошин душистого перца.

Капусту очистите и нашинкуйте привычным для вас способом. Помните ее немного руками, чтобы она стала мягче и слегка пустила сок. На дно чистых банок положите лавровый лист, перец и плотно уложите капусту так, чтобы она доходила до плечиков банок. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, уксус и специи, прокипятите минут 5 и залейте капусту в банках. Поставьте на стерилизацию: 3 л – 25-30 минут, 2 л – 20 минут. Закатайте, переверните, укутайте.

Метки: N44 (1184) 2 ноября