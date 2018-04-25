Владельцы электросамокатов, не забывайте о долге и обязанностях!

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С потеплением на улицы городов выезжают не только велосипедисты, но и владельцы электросамокатов. В последнее время их становится все больше и больше. Руководитель отдела администрирования ущербов транспортных средств страхового общества ERGO Раймондас Беляускас видит в этом и проблемы, потому что часть этих участников движения не знает действующих для них Правил дорожного движения, они становятся виновниками или жертвами несчастных случаев, пишется в сообщении для печати.

Фиксируются инциденты на улицах

Р. Беляускас рассказывает, что раньше ездой на самокатах занимались в основном дети, а в настоящее время это стало удобным и мобильным средством передвижения и для взрослых. Некоторые уже не представляют себе рабочего или выходного дня без использования электросамоката.

Об этом свидетельствует и организованная в Вильнюсе платформа аренды самокатов. Ставший популярным в мгновение ока культ этих транспортных средств вызвал и определенные проблемы.

«В последнее время мы фиксировали не один инцидент с участием владельцев электросамокатов. Они иногда покушаются на безопасность пешеходов, а порой испытывают на прочность и автомобили. Бывают случаи, когда машине после столкновения с электросамокатом наносится ущерб в размере тысячи евро», — утверждает страховой эксперт. Несчастные случаи с участием электросамокатов встречаются как на дорогах с интенсивным транспортным потоком, так и на тротуарах или на велосипедных дорожках.

В случае несчастья, по словам Р. Беляускаса, если виновником является владелец электросамоката, то ему грозит уголовная ответственность, он должен возместить ущерб из своего кармана.

«В таких ситуациях может спасти страхование гражданской ответственности личности. В случае несчастья о возмещении ущерба позаботится страховое общество. Если владельца самоката сбил автомобиль, то ущерб будет покрываться по страхованию гражданской ответственности водителя», — объясняет Р. Беляускас.

Соблюдаешь правила – меньше несчастий

Хотя инциденты, связанные с электросамокатами, происходят иногда из-за неблагоприятных обстоятельств, нередко в этом бывают виновны их владельцы. По словам Р. Беляускаса, Служба дорожной полиции Литвы четко определила обязанности этих участников движения в соответствии с Правилами дорожного движения.

«Владелец электросамоката не может ехать, куда хочет и как хочет. Такое безответственное поведение может вызвать финансовые убытки или нанести вред здоровью. Так уже было летом прошлого года на взморье, когда серьезно пострадали несколько человек», — вспоминает Р. Беляускас.

Говоря об обязанностях участников дорожного движения, страховой эксперт прежде всего выделяет различные виды транспорта: обычный самокат, электросамокат и электромопед.

Если у самоката нет источника мощности, то его владелец трактуется как пешеход и обязан руководствоваться правилами этой категории участников движения. На простом самокате можно следовать по тротуару, пешеходной дорожке или вдоль бортика против движения транспортного потока, но запрещается ехать по велосипедной дорожке.

«Иная ситуация, если у самоката есть источник мощности. Если его мощность не превышает 1 кВт и скорость не превышает 25 км/ч, то он относится к велосипеду с мотором. Владельцы электросамокатов, соответствующих данным критериям, должны соблюдать обязанности велосипедистов. Они могут следовать по тротуару, по проезжей части дороги как можно ближе к правому борту и по велосипедной дорожке. На таком самокате запрещается ездить по пешеходному переходу, а несовершеннолетним необходим шлем», — говорит специалист страхования.

Требуются технический осмотр и страхование

Особые правила действуют в отношении самокатов, мощность которых колеблется от 1 до 4 кВт, а скорость составляет 25-45 км/ч. Такие транспортные средства считаются электромопедами, а к их владельцам применяются строгие требования.

«Электромопеды должны быть зарегистрированы и получить государственный номер как на мотоцикл. Кроме того, они должны пройти технический осмотр, иметь обязательное страхование гражданской ответственности. В соответствии с законом, не каждый гражданин может управлять им, для этого необходимо иметь водительское удостоверение», — акцентирует Р. Беляускас.

По утверждению представителя страхового общества ERGO, водитель электромопеда при езде обязан иметь шлем, на этом транспортном средстве можно ездить только по проезжей части дороги. За езду по велосипедной дорожке и тротуару водителю грозит штраф.

«Эти правила, применяемые к владельцам электросамокатов и мопедов, созданы не зря. Их необходимо придерживаться для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Всегда надо руководствоваться логикой и здравым смыслом и быть особенно внимательным и осторожным, следуя на этих транспортных средствах», — советует страховой эксперт.

Информация BNS, литовских СМИ