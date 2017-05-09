Владелец Norfa Д. Дундулис хочет уйти из бизнеса в Беларуси

Владелец литовской сети розничной торговли Norfa Дайнюс Дундулис хочет продать свой бизнес в Беларуси, где контролируемой им компании по производству продуктов питания, логистике и аренде недвижимости Rivona принадлежит 50% акций розничной торговой сети Mart Inn.

“Я бы продал с условием, что не потеряю то, что вложил, это было бы около 8 млн. евро. Одна из главных причин (почему Д. Дундилис хочет продать – BNS) та, что пополам с кем-то владеть бизнесом тяжело, иногда возникают разногласия. (…) Другая проблема – чтобы добиться результатов, нужно заниматься самому, но нужно работать и в Литве, поэтому работать на два места – трудно”, – сказал Д. Дундулис BNS.

Rivona в октябре 2015 года купила 50% акций контролировавшего Mart Inn предприятия Ordeta, остальная часть принадлежит инвестфонду Lords LB Private Equity Fund I. До этого по 30% акций Ordeta владели Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы и фонд, а остальными акциями- несколько физических лиц.

Д. Дундулис добавил, что реальнее всего было бы продать акции фонду Lords LB Private Equity Fund I, потому что сейчас немногие инвесторы хотят идти на белорусский рынок.

“Меня еще немного не устраивает старое судебное наследство и судебные тяжбы, которые висят. Они не завершены и начаты до нашего прихода. Для меня было бы идеально, чтобы они сами откупили”, – сказал Д. Дундулис.

Предприятия группы Vilniaus prekyba – Maxima grupe и Franmax предъявили иск в суде по поводу причиненного Гинтарасом, Эгле и Миндаугасом Марцинкявичюсами, а также связанной с ними белорусской компанией розничной торговли Mart Inn Food ущерба, связанного с незаконным присвоением концепции Maxima и срывом планов развития в Беларуси.

Maxima grupe и Franmax обратились в суд по поводу возмещений ущерба в сентябре 2015 года. В представленных в Вильнюсский окружной суд в мае прошлого года дополнительных документах указано, что понесенный Maxima grupe ущерб составляет примерно 293 млн. евро, а причиненный Franmax ущерб – около 20 млн. евро.

Торговую сеть Mart Inn, которой принадлежит более 30 магазинов, Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы создали в Беларуси в 2012 году.

BNS

Метки: Norfa, Дайнюс Дундулис, Литва