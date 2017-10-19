Владимир Качан встретится с вильнюсцами

По приглашению Международного медиаклуба «Формат-А3» Вильнюс посетит актер театра и кино Владимир Качан. 24 октября он примет участие в публичной встрече на тему «О роли личности на сцене и в истории».

Владимир Качан – заслуженный и народный артист России, писатель, композитор, бард. Не напрасно в народе говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всем. Личность Владимира Качана – яркий тому пример. Актер театра и кино, писатель, композитор и исполнитель песен – все это судьба подарила одному человеку!

Гость клуба родился в Уссурийске в 1947 г., учился в Риге в одной школе с известным писателем-сатириком Михаилом Задорновым. Мечтая стать актером, Владимир Качан пытался поступить в Щукинское училище в Москве, но попытка закончилась неудачей. В результате он поступает в Рижский университет на филфак. Однако жажда сцены его не оставляет – Щукинское училище покоряется со второй попытки.

Учиться ему довелось вместе с Ниной Руслановой и Александром Кайдановским, а комнату в общежитии Качан делил с Леонидом Филатовым и Борисом Галкиным. Именно в те годы в соавторстве с Филатовым были написаны первые шлягеры Качана: песни «Оранжевый кот», «Ленка», «Дневник прапорщика Смирнова» и многие другие. Дружбу с Филатовым он пронес через всю жизнь.

Первой крупной работой в МТЮЗе, куда актера пригласили после училища, была полная драматизма роль Зурико в спектакле «Я, бабушка, Илико и Иллларион». А сыграв красавца Д’Артаньяна, он приобрел настоящую славу и толпу поклонниц.

В 1980 г. Владимир Качан по приглашению Анатолия Эфроса перешел в театр на Малой Бронной. Первые годы актер регулярно появлялся на сцене, исполняя роли в спектаклях: «Лето и дым», «Дорога», «А все-таки она вертится!», «Три сестры». Но затем Эфрос покинул театр, и для Качана настала полоса безролья. В результате в 1984 г. он ушел из труппы.

В 1991 г. Владимир Качан пришел в московский театр «Школа современной пьесы», где и работает до сих пор.

В кино Владимир Качан дебютировал в 1971 г. Актеру в кинолентах обычно доставались лишь эпизоды, яркие, выразительные, но непродолжительные по времени. Серьезно и регулярно снимать его начали только после 2000 г. Роли в фильмах «Зависть Богов», «Бедная Настя», «Очарование зла», «Время радости, «Территория» стали настоящими удачами Качана.

Владимиру в кино приходилось не только играть, но и быть исполнителем песен. Песенка кавалергарда из фильма «Звезда пленительного счастья» и по сей день является визитной карточкой Качана.

Владимир Качан не обделен и литературным дарованием. Его книги «Опять ягодка», «Роковая Маруся», «Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка», «Юность Бабы-Яги» и прочие. полюбились широкому кругу читателей. Вспоминая о своей юности с юмором и ностальгией, Владимир Качан погружает читателя в беззаботную атмосферу студенческих лет.

«Для меня литература – это очень интересная работа. Потому что она объединяет в себе музыкальный ритм и мелодию прозы, потому что в прозе должна быть мелодия. Я вообще думаю, что в литературе не главное про что, а ставится вопрос как, как ты сделаешь это. Как ты одни и те же слова оформишь во фразы, а фразы в мысли. И поскольку на этих страницах прозы ты сам себе и артист, и осветитель, и костюмер, и режиссер, разумеется, все это в одном флаконе находится», – говорит гость клуба.

Встреча с Владимиром Качаном состоится 24 октября (вторник) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы Panorama (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный, с обязательной предварительной регистрацией по e–mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.

Инф.»ЛК»

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