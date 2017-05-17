Владимир Мукусев: Коллеги называли его человеком-оркестром

В этом году одна из самых популярных и самобытных программ российского телевидения – программа «Взгляд» – отметит свое 30-летие. Медиаклуб «Формат – А3» в преддверии юбилея решил пригласить в Вильнюс одного из создателей легендарной передачи, известного российского журналиста, публициста и политолога Владимира Мукусева. 24 мая он примет участие в публичной встрече на тему «Волшебство и ремесло тележурналистики».

Коллеги называли его человеком-оркестром. Владимир Мукусев не только вел телепрограммы в прямом эфире, но и нередко сам снимал их как оператор, сам монтировал, был режиссером. Стоит ли удивляться тому, что, когда центральное телевидение сменило формат, и программа «Взгляд» оказалась «за бортом» сетки вещания, Мукусев не сломался, не впал в депрессию, а просто сменил камеру на перо, перешел из репортеров в обозреватели, защитил диссертацию по политологии, стал преподавать, занялся научной работой.

«Взгляд» – был не просто программой, состоящей из сюжетов. Он влиял на власть, на принятие серьезнейших политических решений. Например, в одной из программ народу был предъявлен первый легальный советский миллионер — Артем Тарасов – и партбилет его заместителя по кооперативу. Черным по белому в ведомости было написано: партвзносы за месяц – 90 тысяч рублей. Это при средней зарплате в стране в 120 рублей!.. Грандиозный скандал привел к принятию принципиально нового закона о кооперации, создавшего правовую базу для перехода страны к многоукладной экономике и к реальному рынку» – говорил в одном интервью Владимир Мукусев. Он же отмечал, что передача «была сильна в первую очередь не журналистами, а гостями. Мы приглашали не тех людей, которые кричали: «Так жить нельзя!», а предоставляли трибуну тем, кто объяснял, как жить можно. До этого они говорили об этом на кухнях под большим секретом…»

Роль телепрограммы «Взгляд» в становлении гласности и демократии в России на тот момент была огромной, считает Мукусев: «Масштаб предложенных стране реформ был настолько грандиозен, что осуществить их можно было только с помощью сильных, независимых СМИ, частью которых постепенно и стал «Взгляд». Это сегодня, в век Интернета и информационных технологий, собрать любой флешмоб могут три инициативных молодых человека, владеющих системой оповещений в социальных сетях. В середине 80-х таких форматов не было. Молодежь практически не читала газет, старшее поколение по привычке не очень доверяло телевидению. Поэтому «Взгляд», с его новаторским подходом к проблемам обычных людей, когда нечестного чиновника могли пригласить прямо в студию и поставить перед фактом необходимости отвечать на вопросы обиженных людей, конечно, очень подкупал зрителя. Передача была не просто популярна, она была любима миллионами людей и невероятно востребована».

С именем Владимира Мукусева в новейшей истории российского ТВ связано не только появление «Взгляда». Он был одним из первых, кто опробовал в российской медиаиндустрии жанр «журналистского расследования». Мукусев был режиссером того самого скандального телемоста между Ленинградом и Бостоном, в эфире которого россиянка произнесла вошедшую в анналы фразу: «Секса у нас нет». Это он беседовал с бессменным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым в одном из выпусков «Взгляда», когда в прямом эфире впервые прозвучало кощунственное по тем временам предложение – вынести тело вождя революции из Мавзолея. Это он, будучи народным депутатом, отправился в раздираемую кровавыми конфликтами Югославию с расследованием судьбы двух пропавших тележурналистов ОРТ – Виктора Ногина и Геннадия Куринного.

Владимир Мукусев родился в 1951 г. в Ленинграде. Профессионального журналистского образования никогда не имел. В 1973 г. окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича по специальности «инженер-конструктор радиоаппаратуры».

В 1982 г. окончил режиссерский факультет Ленинградского института культуры.

В 1995 г. окончил Дипломатическую академию МИД России. В 1996 г. там же закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по политологии на тему «Влияние электронных СМИ на результаты выборов в высшие органы власти в США и России».

На телевидении оказался с подачи супругов Владимира и Тамары Максимовых (режиссера и ведущей популярной программы Ленинградского ТВ «Музыкальный ринг»), которые привлекли Владимира Мукусева для работы в своей передаче «Янтарный ключ».

Работал в «горячих точках» в Афганистане, Нагорном Карабахе, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Югославии.

Обладатель премии Американской академии телевизионных наук и искусств «Эмми» («Телеоскар») за документальный фильм «Ленинград — Сиэтл. Год спустя» (1987 г.)

Автор ряда книг, из которых наибольшую известность приобрела работа «Разберемся…»

Сейчас преподает журналистское ремесло студентам Института искусствознания.

Встреча с Владимиром Мукусевым состоится 24 мая (среда), в Вильнюсе в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e–mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, Владимир Мукусев, встреча, медиаклуб, программа «Взгляд», Формат А3