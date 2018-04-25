Владимирская икона.

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Владимирская. Самая древняя и самая известная богородичная икона. Трижды в году ее праздники. 8 сентября, в субботу – Сретение Владимирской иконы. Но прежде несколько слов о самом образе.

По преданию написал его евангелист Лука. В XII веке Юрию Долгорукому ее подарил Константинопольский патриарх. В середине того же столетия сын Юрия Андрей Боголюбский перевозит ее из Киева во Владимир, где специально для иконы строится Успенский собор в 1160 году. С этого времени образ этот и стали называть Владимирским.

Событие, о котором пойдет речь, произошло в 1395 году. Железный хромец и бич народов, как называли Тамерлана, он же Темир-Аксак, или просто Тимур, к этому времени покорил Индию, Персию, Золотую Орду, изрядно потрепал крестоносцев и направился к Москве. Сил у великого князя Василия Дмитриевича, чтобы дать отпор, не было. Он собрал кое-какое ополчение и двинулся навстречу Тамерлану, дошел до Коломны и тут (а вернее всего, еще в Москве) принял единственно верное решение. Он посылает во Владимир за знаменитой иконой.

Десять дней несли Владимирскую в Москву. Это было поистине грандиозное шествие: десять дней икону окружала огромная масса людей, которые повторяли на едином дыхании: “Матерь Божия, спаси землю Русскую!”. И вот в тот момент, когда святыню встречали около самой Москвы, великий и ужасный Тамерлан вдруг неожиданно поворачивает свое войско и уходит из русских земель. Историки этот его поступок никак не объясняют (ушел и все). Поэтому остается только поверить русскому летописцу, который рассказывает, что хромцу привиделась во сне великая Жена и заставила его отказаться от намеченного.

На месте встречи Владимирской иконы (теперь это самый центр Москвы) был основан Сретенский монастырь (встреча по-церковнославянски — сретение). И было установлено 26 августа (8 сентября по н. ст.) празднование Сретения Владимирской иконы в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви