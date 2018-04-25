Власть равняла налоги – словно лиса сыр делила

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Еще в июне этого года власть обещала не менять налогообложение для самозанятых лиц, но свое обещание не сдержала. Когда до вступления в силу нового порядка оставалось всего пару месяцев, власть внесла предложение изменить налогообложение для всех без исключения лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью, — страхование здоровья и социальнoе страхование. Основное стремление власти – уравнять тарифы взносов в «Содру» и на страхование здоровья всех лиц, получающих доходы.

Так как в связи с объединением взносов в «Содру» у работающих по трудовым договорам эти тарифы уменьшаются, решено такие же тарифы установить и для других доходов. Если бы был изменен только тариф, то тяжесть налогов на лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью, уменьшилась бы значительно. Чтобы этого не случилось, власть решила изменить и еще один параметр – налогооблагаемую базу. База взносов в «Содру» и по страхованию здоровья для лиц, занимающихся самостоятельной деятельностью, подсчитывалась различно, в зависимости от формы деятельности. В случае изменения двух параметров – и тарифов, и базы – налогообложение самозанятых лиц изменится абсолютно для всех. Только у одних оно увеличится, а у других уменьшится. Налоги увеличатся у авторов, владельцев маленьких обществ, занимающихся индивидуальной деятельностью. Уменьшатся у получателей тантьемов, у имеющих патенты, у мелких хозяйственников.

Как тут не вспомнить сказку о лисе, которая делила сыр? Два медвежонка никак не могли поделить один кусок сыра, спорили, ругались. Ни с того ни с сего появилась лиса и предложила справедливо поделить сыр. Ломает она сыр, но первый кусок получился больше второго. Тогда лиса откусила кусочек от большого куска, и вновь куски неравные, только сейчас второй оказался больше. Лиса опять откусила кусочек от второго куска, и тогда первый получился больше. Пока лиса не насытилась вдоволь, она так и лакомилась, откусывая то от одного, то от другого куска. «Ну вот, — сказал сытая лисица, — хоть и маленькие кусочки вам, медвежата достались, зато равные!»

В системе налогов, как в этой сказке, любое стремление уравнять налоги, несмотря на формы деятельности, приводит к одному и тому же результату – к высоким налоговым тарифам для всех. И после нынешней реформы уравнения тарифов различия между налогообложением разных доходов все-таки сохранятся, а в некоторых случаях разрыв между ними даже увеличится. Власть и впредь будет стараться уравнять налоги, поэтому стабильности в налоговой системе не будет и в будущем. А ведь стабильность – одна из основных ценностей налоговой системы.

Стабильность и простота налогов особенно нужны лицам, работающим самостоятельно. Ведь они чаще всего сами ведут учет, сами подсчитывают налоги. За последние десять лет не было ни одного года, чтобы в отношении этих лиц не изменялись налоги. То добавляются новые виды государственного социального страхования, то меняется порядок подсчета налогов на доходы граждан, то в связи с постоянным повышением минимальной заработной платы меняются размеры уплачиваемых налогов.

Самозанятые лица также очень редко пользуются страхованием в случае болезни, страхованием отцовства и материнства. Некоторые не пользуются этим, потому что один раз в год уплачивают взносы в «Содру» и в связи с этим лишаются права на помощь в случае болезни. Почти все работают по гибкому графику, поэтому не берут никакие отпуска по материнству, отцовству или уходу за ребенком. Со следующего года самозанятые лица будут вынуждены страховаться еще одним видом страхования – в случае безработицы. Этот вид страхования не только не нужен, но и в условиях существующего порядка человеку было бы невозможно получить выплату по безработице. Ведь если лицо зарегистрировало индивидуальную деятельность или приобрело патент, то на какое бы то ни было пособие по безработице оно не имеет права претендовать, даже если от своей деятельности не получает никакого дохода.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что при данной реформе сытой и довольной остается только лиса, которая уравняла налоги, как тот сыр. А медвежонок, занимайся он самостоятельной деятельностью или работай в публичном секторе, от такого уравнения налогов пользы не получит.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT