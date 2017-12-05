Власти Аргентины признали экипаж подлодки San Juan погибшим

Власти Аргентины продолжают поиски подводной лодки San Juan (“Сан-Хуан”), пропавшей 15 ноября, однако признают, что надежды найти живым кого-либо из 44 члена экипажа уже нет.

Соответствующее заявление сделал в понедельник в интервью телеканалу Todo Noticias министр обороны Оскар Агуад.

На вопрос журналиста, можно ли считать всех моряков субмарины погибшими, глава военного ведомства ответил: “Именно так”.

Министр также пояснил, что принятое ранее решение прекратить спасательную операцию и сосредоточиться на поисках подлодки обусловлено тем, что, согласно отчету представителей ВМФ страны, “экстремальные условия и период времени, прошедшего с момента исчезновения субмарины, не оставляют шансов на выживание”.

Агуад напомнил о существовании международных норм, определяющих временной отрезок, в течение которого можно искать выживших. После истечения этого срока речь может идти только о поисковой, а не о спасательной операции, пояснил он.

Мощность взрыва в месте исчезновения подлодки оценили более чем в 100 кг тротила

Глава военного ведомства также рассказал, что подводная лодка ВМС США, участвовавшая в операции по спасению моряков, уже прекратила поиски. В настоящее время предпринимаются усилия по обнаружению подлодки. В этой фазе поисков принимают участие российские военные. Ранее они обнаружили на дне океана два объекта “значительного размера”, но их принадлежность к пропавшей подлодке была исключена. Один объект оказался затонувшим рыболовным судном, а второй – бетонным блоком. Они находились на глубине около 950 метров под водой.

Предполагается, что во вторник к поискам присоединится еще одного российское научно-исследовательское судно – “Янтарь”, способное искать объекты на глубине до 6000 метров. Кроме того, в субботу ожидается прибытие в район поисков корабля, оснащенного специальным оборудованием американского производства для работ на глубине до 6000 метров.

Минобороны Аргентины также провело эксперимент, чтобы сравнить звук некой “гидроакустической аномалии”, зафиксированной в месте исчезновения субмарины, со звуком взрыва. Для этого военные взорвали на глубине 40 метров 100 килограммов взрывчатых веществ.

Результаты показали, что зона, из которой исходил звук, была определена верно, но сила звука во время аномалии была гораздо мощнее.

Дизель-электрическая подводная лодка “Сан-Хуан” перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 члена экипажа. При последнем сеансе связи экипаж субмарины сообщил об аварии. Экипаж также несколько раз сообщал о проблемах с электропитанием и коротком замыкании в одном из аккумуляторов.

За несколько месяцев до исчезновения подлодки моряки рапортовали о проблеме попадания воды на борт. После ЧП ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением “Сан-Хуана”.

NEWSru.com

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