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Власти Австралии создадут спецфонд для развития стран Тихоокеанского региона

Фото из открытых источников

Власти Австралии планируют создать специальный фонд для развития инфраструктуры стран Тихоокеанского региона. Об этом сообщает информагентство Australian Associated Press.

Согласно заявлению премьер-министра Австралии Скотта Моррисона новый фонд будет выдавать гранты и долгосрочные займы для приоритетных проектов в сфере телекоммуникации, энергетики, транспорта и водоснабжения.

«Австралия крайне заинтересована в развитии юго-западной части Тихого океана — безопасной, экономически стабильной и суверенной части мира», — отметил он. Кроме того, в ближайшее время Австралия планирует открыть дипломатические представительства в Палау, на Маршалловых островах, во Французской Полинезии, на острове Ниуэ и на Островах Кука.

Ожидается, что Моррисон объявит о новой политике правительства в Тихоокеанском регионе на форуме АТЭС, который пройдет в Папуа — Новой Гвинее 15-17 ноября.

belta.by

 

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