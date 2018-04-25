Власти Чили получили более десяти сообщений о якобы заложенных в самолетах бомбах

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Власти Чили расследуют 11 анонимных сообщений о бомбах, якобы заложенных на борту самолетов местных авиакомпаний. Об этом сообщает чилийская радиостанция Bio bio . Ранее сообщалось о восьми подобных угрозах.

По данным радиостанции, которые приводит ТАСС, часть самолетов принадлежат южноамериканской авиакомпании LATAM, образованной после слияния чилийской LAN и бразильской TAM. Остальные воздушные суда управляются чилийским авиаперевозчиком Sky Airlines. Bio bio сообщает, что три самолета совершили экстренные посадки на территории Чили и Перу, однако затем власти получили еще восемь анонимных звонков о бомбах.

Как заявил представитель Главного управления гражданской авиации Чили Виктор Вильялобос, в двух из 11 случаев речь явно шла о ложной угрозе, так как звонивший сообщил несуществующий номер рейса. Что касается остальных самолетов, восемь из них уже проверены, подозрительных предметов не обнаружено. Еще в одном воздушном судне в настоящий момент работают специалисты. «Это очень необычно. С нами никогда такого не случалось, но в любом случае мы работаем в координации с карабинерами и следователями полиции», — сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей чилийской авиации сообщило, что из-за анонимных угроз экстренно приземлились четыре самолета LATAM и Sky Airlines. Агентство отметило, что по меньшей мере один лайнер совершил посадку на территории Аргентины, однако затем опровергло эту информацию.

В свою очередь Министерство транспорта и коммуникаций Перу сообщило, что самолет авиакомпании LATAM совершил экстренную посадку в перуанском городе Писко из-за угрозы бомбы на борту. По данным ведомства, воздушное судно, на борту которого находились 83 пассажира, выполняло рейс из Лимы в Сантьяго-де-Чили. Никто из пассажиров не пострадал.

NEWSru.com