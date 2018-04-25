Власти ЕС обеспокоены ростом выдачи «золотых паспортов» в нескольких странах — членах союза

🔊 Воспроизвести

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала ужесточить правила предоставления странами — членами ЕС гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости, передает РИА «Новости» .

По словам Юровой, европейские власти обеспокоены развитием практики выдачи так называемых золотых паспортов и опасаются, что этой возможностью воспользуются люди, занимающиеся отмыванием денег.

«Мы не хотим «троянских коней» внутри Евросоюза», — приводит Spiegel Online слова еврочиновницы.

Среди европейских стран ЕК особо выделила практикуЮ принятую на Кипре, в Греции и на Мальте, а среди обладателей «золотых паспортов» под подозрением оказались граждане России, бывших советских республик и Китая.

Из стран-членов Евросоюза гражданство в обмен на инвестиции можно получить в Австрии, Германии, Мальте, Кипре, Ирландии и странах Соединенного Королевства. Каждое государство решает вопрос о присвоении гражданства или выдаче вида нажительство самостоятельно.

NEWSru.com