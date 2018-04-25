Власти Франции планируют провести референдум

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В ответ на требования движения «желтых жилетов» власти Франции планируют 26 мая организовать народное голосование по широкому кругу вопросов. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает Le Journal du Dimanche.

Отмечается, что возможный референдум хотят провести в день выборов в Европарламент.

Издание сообщает, что ответственный за выборы отдел министерства внутренних дел Франции в конце этой недели начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги о подготовке конвертов и бюллетеней для голосования. По мнению газеты, чиновники предупредили фирмы о возможном тендере, который будет организован в случае принятия президентом соответствующего решения.

«Нужно будет действовать очень быстро, меньше, чем за неделю», — приводит издание цитату источника в президентском окружении.

Хотя на недавней встрече с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон и заявил, что вопрос о референдуме требует «изрядных размышлений», в действительности он уже почти определился, и вероятность проведения голосования 26 мая «крайне высока», утверждает источник.

Другой представитель ближайшего круга президента отметил, что тот рассматривает четыре варианта дальнейшего развития событий в рамках кризиса «желтых жилетов», однако ни переговоры с профсоюзами, ни досрочные парламентские выборы, ни переформирование кабмина не подходят по ряду причин.

«Последний вариант — это референдум, и процесс уже пошел, — констатировал собеседник издания. — Очень важно посреди больших национальных дебатов открыть такую перспективу, чтобы дать им новое дыхание и вполне конкретное толкование». Таким образом власти рассчитывают при помощи референдума восстановиться после завершения больших дебатов 9-16 марта. Конкретные вопросы могут быть сформулированы как раз к этому моменту, указывает издание.

Кроме того, благодаря приготовлениям МВД, Макрон без лишней нагрузки на бюджет сможет менять вопросы вплоть до последнего дня.

korrespondent.net