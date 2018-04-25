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Всю прошлую неделю морское сообщество Клайпеды изрядно штормило. И, что бывает крайне редко, шторм этот докатился до Вильнюса: власти испугались гнева моряков и пошли на попятную.

Подковерные игры

22 февраля в Сейме была зарегистрирована поправка к Закону о безопасности судоходства. Законопроектом предусматривалось разрешить открытому обществу «Агентство транспортной компетенции» экзаменовать моряков, а также судоводителей внутреннего водного транспорта, и выдавать им квалификационные документы.

Общество «Агентство транспортной компетенции», до декабря 2018 года известное как «Институт исследования дорог и транспорта», расположено в Каунасе. Но не поездки в Каунас возмутили моряков, а большие сомнения в компетентности новоявленных «экзаменаторов», не имеющих никакого отношения к морю и судоходству, и, главное – признает ли потом выданные неким обществом морские документы Международная морская организация (IMO).

Настораживали несколько моментов. Автором поправки являлся член парламентского комитета по экономике Антанас Баура, агроном по профессии. Законопроект должен был рассматриваться в Сейме уже 14 марта, то есть всего через полмесяца после регистрации. Невиданная оперативность! Особенно если учесть, например, что проект об изменении статуса Литовской высшей морской школы на академию ждет обсуждения уже не один год. В-третьих, морская общественность узнала о законопроекте, затрагивающем судьбы тысяч моряков, совершенно случайно – никто из морских специалистов о нем не слышал, с ними никто не советовался. В-четвертых, непонятно глухое молчание Министерства сообщений и транспорта, без которого инициатива парламентария А. Бауры было бы просто немыслима.

«Я узнал о том, что аттестацию моряков планируется проводить в Каунасе, 1 марта. Позвонил в Министерство сообщений и транспорта. В департаменте водного и железнодорожного транспорта мне подтвердили, что такой законопроект — уже в Сейме, предложили самому поискать информацию. Я потребовал, чтобы мне ее все-таки предоставили, потому что она напрямую касается нашего морского вуза, – рассказал директор Литовской высшей морской школы профессор Виктор Сенчила. – Непонятно, почему был задействован фактор неожиданности – не были оповещены ни мы, ни Литовская ассоциация судовладельцев, ни морской профсоюз, ни крюинговые компании, являющиеся социальными партнерами Министерства сообщений. Особенно странно, что поправку подал член Сейма из другого округа, никак с морской Клайпедой не связанный. И как с ним встретиться, как узнать, каковы цели этого новшества, какие результаты ожидаются?»

Цель в законопроекте была изложена красиво: оптимизация процесса дипломирования, снижение нагрузки на Администрацию транспортной безопасности и проч. Но что стоит за правильными словами?

«Это геноцид моряков»

Профессор В. Сенчила немедленно поставил в известность обо всем морскую общественность. Вместе с Союзом моряков Литвы, Литовской ассоциацией морских капитанов и Литовской ассоциацией судовладельцев составили письмо-обращение на имя председателя Сейма, главы парламентского комитета по экономике, министра сообщений с просьбой отменить рассмотрение законопроекта.

«Это настоящий геноцид моряков, продолжающийся последние полтора года. Министерство сообщений, которое, как всем понятно, стоит за этими поправками, на наших глазах пытается разрушить систему дипломирования моряков, которая складывалась и шлифовалась годами. Ради чего это делается? Почему хотят протащить поправку через Сейм? Кому хотят доверить проверку компетентности моряков – несведущим людям, не разбирающимся в морском судоходстве, не знающим требований международных морских конвенций. Морские документы моряков имеют международное хождение, мы работаем на мировом морском рынке, и если наши дипломы и сертификаты не будут отвечать требованиям IMO, литовские моряки будут выброшены с этого рынка», — возмущался на заседании Литовской ассоциации морских капитанов ее председатель Юозас Лепонюс.

По мнению многих капитанов, дипломирование моряков – это большие деньги, на чем и решили дать подзаработать каунасскому агентству. Но где гарантия, что документы нельзя будет просто купить, раз дело хотят поставить на коммерческую ногу? А ведь моряки отвечают за безопасность судна, человеческих жизней и груза. Сейчас расценки на аттестацию определяет государство – 28 евро за экзамен, но частная компания запросто может их поднять вдвое-втрое, как и цены на дипломы, мореходные книжки и сертификаты, а их у судоводителя по 10-20 в зависимости от типа и назначения судна. Отчего же не поживиться за счет моряков.

«Технически это возможно – поставить компьютеры с разработанной программой по аттестации для каждой специальности и гонять моряков по тестам. Но, во-первых, эти программы несовершенны, во-вторых, лучше живого общения экзаменатора с экзаменуемым еще не придумано. Где-то моряки проходят проверку письменно, где-то онлайн, но чтобы полностью компьютеризировать аттестацию – не слышал. Никакая самая умная программа не выявит, насколько компетентен, например, лоцман, знает ли он все глубины в каждом судоходном секторе», — утверждал капитан Саулюс Шяучюнас.

Капитан Витаутас Паулаускас, к слову о лоцманах, вспомнил о чьем-то неумном решении отменить для них обязательную доселе стажировку, что тоже когда-нибудь гибельно скажется на безопасности судоходства. Формальный подход к дипломированию моряков, отчего зависит безопасность мореплавания, грозит тем же – это общее мнение капитанов.

Моряки разгневались и победили

Между тем, градус возмущения моряков в социальных сетях нарастал с каждым днем. Поначалу чертыхались, злословили по поводу компетентности «экзаменаторов» из каунасского агентства, предлагали выход – дипломироваться в соседних России и Латвии или вовсе сменить гражданство. В ассоциации капитанов, кстати, предрекали, что так оно и будет, моряки массово начнут отказываться от сомнительного дипломирования и ненадежных литовских документов.

«Латвия их примет с распростертыми объятиями, хотя у них самих моряков вдвое больше – 14 тысяч. И здесь неважно гражданство – важно, какое учебное заведение закончил моряк. Но обидно за Литву, постепенно перестающую быть морским государством. Система дипломирования моряков создавалась в Литве долгие годы, я сам в этом участвовал. Помню, как в 2000 году мы, литовские судовладельцы и учебные центры, служба капитана порта, лихорадочно готовились к аудиту IMO на соответствие конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты (STCW). Попали в Серый список, но быстро исправили все замечания, иначе наших моряков никто бы не брал на работу. В 2020 году IMO вновь будет проводить такой аудит в Литве и, если найдет хоть что-то, не соответствующее STCW, выпадение из Белого списка неминуемо. Поэтому изменение системы дипломирования просто гибельно для моряков», — утверждает директор морского колледжа «Новиконтас» Александр Хропенко.

Излив свой гнев в соцсетях, самые активные моряки забросили в Фейсбук петицию с требованием не принимать законопроект, грамотно представив аргументы из пяти пунктов. Петиция появилась в соцсетях 6 марта и за три дня набрала около 2000 подписей, хотя кто-то постоянно пытался ее блокировать. Находясь в море, автор петиции Сергей Скрипкус сумел консолидировать моряков и направить их возмущение в нужное русло. Он же дозвонился до главы дирекции Клайпедского порта Арвидаса Вайткуса, ныне баллотирующегося в мэры Клайпеды, изложил ситуацию. А. Вайткус в разговоре с министром Р. Масюлисом упомянул и о петиции моряков. И уже на другой день, 11 марта, моряки поздравляли друг друга не только с праздником возрождения Литвы, но и с отменой рассмотрения поправки в Сейме. Как проинформировал моряков А. Вайткус, министр сообщений Рокас Масюлис и автор — парламентарий А. Баура заверили его, что законопроект отозван.

Урок будет впрок?

«Нынешние способы принятия решений государством неприемлемы для морской общественности. Тенденция выводить из Клайпеды важнейшие функции, которые необходимы для решения вопросов морского менеджмента, наблюдается последние годы. Это касается в первую очередь наиболее чувствительной части морского сектора – человеческого фактора, как и произошло в истории с аттестацией моряков. Видимо, молодые реформаторы не знают, что в 2000 году Литва получила горький урок, попав в Серый список IMO. Но тогда претензии были к пояснительному докладу, и документ быстро исправили. А сейчас речь идет не о бумагах, а о системе дипломирования. Государство делегирует Администрации функции по реализации конвенции STCW – это качество подготовки учебных программ, учебной базы, преподавателей, организации учебного процесса, качество подготовки моряков, проверка их квалификации, и ни одно звено из этой цепи не должно быть формальным. Последние шаги размывают контур Администрации. Думают ли об этом реформаторы? Мы даже не знаем их фамилий и лиц. Такого в морском секторе никогда не было», – говорит В. Сенчила.

Капитан Ромуалдас Шостакас напомнил коллегам, как создавалось морское законодательство страны в начале 90-х: проекты законов, регламентирующих документов создавались в Клайпеде такими морскими специалистами, как тогдашние капитан порта Николай Северинчик, главы судоходных компаний Антанас Аниленис и Арсений Бич. Министр Йонас Биржишкис говорил им: делайте, что считаете нужным, доверяю вашему профессионализму. А сейчас важнейшие решения принимают в Вильнюсе, даже не ставя в известность морскую Клайпеду.

«В 2017 году упразднили Литовскую администрацию по безопасности мореплавания – по сути, Морскую администрацию Литвы. Вместо нее создали Литовскую администрацию безопасности транспорта, объединив моряков с железнодорожниками, авиаторами, автомобилистами. Что дала эта «оптимизация», кроме неразберихи и беспорядка? Еще раньше тихо упразднили комиссию Сейма по морским делам и рыбному хозяйству. К департаменту водного транспорта министерства присоединили железнодорожный транспорт. А еще до этого Морскую администрацию бездумно слили с Госинспекцией внутреннего водного транспорта. Вот тогда и началась разруха под видом оптимизаций и инноваций. Морская общественность протестовала, писала письма, но власти не реагировали», — напомнил председатель Союза моряков Литвы Пятрас Бекежа.

Морскую администрацию уничтожили быстро – реорганизация заняла всего полгода, безумный срок для такого сложного механизма. Кстати, тогда министр Р. Масюлис утверждал, что это никак не отразится на моряках, они по-прежнему будут дипломироваться и получать документы в Клайпеде.

Капитан С. Шяучюнас, неполный год возглавлявший морской департамент в Литовской администрации безопасности транспорта, с тяжелым сердцем вспоминает это время.

«Департамент ничего не решает самостоятельно, каждую мелочь надо согласовывать с администрацией в Вильнюсе, убеждать и доказывать, что в судоходстве положено так, а не этак, что таковы требования морских конвенций. На конференциях в IMO и EMSA никто от Литвы не бывает, информацию оттуда получаем через Латвию. Штат департамента сократили до невозможности, люди там работают в подавленном состоянии. Отмену стажировки лоцманов спустили сверху. Зачем, кто автор? Мы не знаем. Недемократично как-то получается», – сокрушался капитан С. Шяучюнас.

***

А что, может, всем вместе, всем морским сообществом и удастся восстановить Морскую администрацию Литвы, вернуть морякам отобранную у них льготу – нулевой налоговый тариф? Моряки уже готовят петицию.

Елена ЛИСТОПАД