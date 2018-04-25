Власти Литвы в этом году не собрали 14,3 млн евро запланированных доходов

Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы в январе-мае составляли 3,452 млрд евро — на 0,4% (14,3 млн евро) меньше, чем планировалось, но на 5,7% (187,3 млн евро) больше, чем за такой же период прошлого года. Впервые за период с февраля 2015 года фактические доходы бюджетов отстают от прогноза.

Доходы госбюджета в этом году составили 2,684 млрд евро — на 1,2% (32,6 млн евро) меньше, чем планировалось, но на 3,5% (90,7 млн евро) больше, чем за пять месяцев 2017 года, сообщил Минфин.

Налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году поступило 1,488 млрд евро — на 1,7% (26,2 млн евро) меьнше, чем прогнозировалось, но на 3,7% (53,2 млн евро) больше, чем за такой же период прошлого года, акцизов поступило 547,6 млн евро — соответственно на 1,2% (6,9 млн евро) меньше и на 3,3% (17,6 млн евро) больше, поступления налога на прибыль составили 110,1 млн евро – на 10,8% (13,3 млн евро) меньше и на 12,1% (11,9 млн евро) больше, поступления подоходного налога — 723,3 млн евро – соответственно на 1,6% (12,1 млн евро) меньше и на 9,7% (64,1 млн евро) больше.

Доходная часть госбюджета 2018 года (без учета средств Евросоюза (ЕС)) составляет 6,767 млрд евро, с учетом средств ЕС — 9,071 млрд евро.

BNS