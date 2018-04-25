Власти Малайзии опубликовали доклад об исчезнувшем Boeing 777

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Власти Малайзии опубликовали отчет о расследовании катастрофы самолета Boeing 777 (рейс MH370), пропавшего в марте 2014 года во время перелета из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад представил руководитель следственной группы Ко Су Чон, передает Reuters.

По словам эксперта, работа следственной группы завершена, однако ей так и не удалось установить причины исчезновения лайнера. Они «могут быть установлены только в случае обнаружения обломков», пояснил он.

Ко Су Чон добавил, что, согласно собранной информации, перед исчезновением самолет резко взял курс назад. При этом разворот осуществлялся в ручном управлении, а автопилот в это время был отключен. С этим утверждением согласились все участники расследования, подчеркнул он.

Согласно выводам экспертов, разворот и дальнейшее движение самолета не были техническими неполадками в системе самолета. В связи с этим комиссия не исключает, что имело место постороннее вмешательство в процесс пилотирования лайнера.

При этом есть факты, свидетельствующие против этой версии. В частности, то, что ответственность за трагедию не взяла на себя ни одна действующая группировка, добавил эксперт, слова которого приводит The Guardian .

Также Ко Су Чон сообщил, что группа специалистов изучила версию о том, что катастрофа Boeing 777 могла быть намеренно устроена пилотами воздушного судна. «Мы изучили личности пилотов, мы вполне удовлетворены полученными о них данными, а также о том, как их готовили к полетам», — рассказал он.

При этом эксперт признал, что полностью версию вины пилотов исключать нельзя. Дело в том, что аудиозаписи переговоров летчиков с диспетчерами свидетельствуют о том, что перед исчезновением самолета пилоты были спокойны. Исследовавшие материалы психологи не смогли обнаружить в их речи никаких признаков стресса, как это должно было бы быть в случае возникновения нештатной ситуации на борту.

Ко Су Чон добавил, что с выпуском отчета работа его следственной группы завершена. При этом он отказался назвать опубликованный доклад окончательным, пояснив, что это невозможно, пока не найдены обломки самолета и тела погибших пассажиров и членов экипажа.

Напомним, самолет Boeing 777 (рейс MH370) авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года, на борту находились 239 человек. Предположительно, лайнер сделал крутой поворот и полетел на юг в сторону Индийского океана, где затем разбился.

Поиск обломков пропавшего судна вели власти Австралии, Малайзии и Китая. В ходе исследования 120 тысяч квадратных километров было найдено несколько обломков , которые, по словам экспертов, могли принадлежать рухнувшему самолету.

В ноябре 2016 года Австралийское бюро безопасности на транспорте (Australian Transport Safety Bureau, ATSB) представило доклад , посвященный расследованию авиакатастрофы. В нем эксперты подтвердили ранее выдвинутую версию неуправляемого падения самолета в океан с большой высоты после того, как у него закончилось топливо.

В начале 2017 года власти Австралии, Малайзии и Китая официально объявили об окончании операции по поиску лайнера, однако затем найти его вызвалась частная компания Ocean Infinity . В мае 2018 года было объявлено об окончательном прекращении поисковой операции.

NEWSru.com