Власти назвали природный пожар в Калифорнии «беспрецедентным в истории штата»

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Пожар, бушующий на севере Калифорнии, по темпу и масштабу уничтожения всего на своем пути является беспрецедентным в истории этого американского штата. Об этом, как передает ТАСС, заявил в понедельник в эфире CNN официальный представитель Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии Джонатан Фокс.

«Сейчас мы наблюдаем в Калифорнии нечто более разрушительное, чем когда-либо в истории, крупные пожары еще никогда не полыхали таким темпом. Мы настоятельно рекомендуем покинуть опасные зоны, если вы чувствуете, что можете оказаться в опасности», — отметил он.

Отметим, в субботу президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров и распорядился оказать федеральную помощь штату.

Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны предупредило в понедельник об экстремальных условиях в зонах бедствия. «Постоянное изменение направления ветра, сухие трава, кустарник и деревья и резкое осушение вносят свою лепту в стремительное распространение огня», — сказано в официальном заявлении управления.

Самый крупный из восьми пожаров в штате, полыхающий в округе Шаста, охватил площадь 330,2 кв. км. Его удалось локализовать на 20% по сравнению с 5% в воскресенье. Из-за пожара, бушующего в Шаста на протяжении уже недели, эвакуированы почти 40 тыс. человек. Борьбу со стихией ведут 3388 пожарных, задействованы 17 вертолетов.

Пожар уничтожил уже 723 дома и постройки и угрожает чуть более 5 тыс. строений. Число жертв не изменилось и составляет шесть человек.

Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) в понедельник продемонстрировало, как выглядят с орбиты Земли природные пожары в штате Калифорния, и предупредило об усугублении обстановки, разместив в своем Twitter соответствующее видео.

По данным ведомства, «на этой неделе опасная волна жары» может усугубить обстановку.

Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны предупредило в понедельник об экстремальных условиях в зонах бедствия. Как отмечают в ведомстве, «постоянное изменение направления ветра» и засуха вносят серьезную «лепту в стремительное распространение» огня.

NEWSru.com