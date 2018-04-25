Власти Пакистана разрешили военным отвечать на «возможную агрессию» со стороны Индии

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан разрешил военнослужащим страны «решительно отвечать» в случае военной агрессии со стороны Индии. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра по итогам заседания Национального комитета по безопасности Пакистана. Его цитирует ТАСС.

«Вооруженные силы Пакистана уполномочены давать решительный и всесторонний ответ на любую [возможную] агрессию или авантюру со стороны Индии», — говорится в заявлении. В ходе заседания комитета отмечалось, что Исламабад «никоим образом не был причастен к атаке на военную колонну в северном штате Джамму и Кашмир 14 февраля», а теракт был задуман, спланирован и осуществлен группами, действующими на территории Индии.

Кроме того, Исламабад вновь предложил Нью-Дели провести совместное расследование атаки и начать диалог по проблеме борьбы с терроризмом. Комитет выразил надежду, что Индия «положительно отреагирует на предложение пакистанской стороны».

14 февраля террорист-смертник подорвал автомобиль рядом с автоколонной, перевозившей более 2,5 тыс. силовиков в штате Джамму и Кашмир. Погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») — радикальная сепаратистская группировка, выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики «Джаиш-е-Мухаммад» базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

После теракта между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис. Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и обещали принять «все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции» Исламабада. Индийская сторона заявила о наличии у нее доказательств причастности к атаке Пакистана, который в свою очередь отвергает эти обвинения.

Во вторник Хан заявил, что, если Нью-Дели начнет решать сложившиеся с Исламабадом противоречия военным путем, то получит соответствующий ответ. В тот же день глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой помочь снизить напряженность в отношениях Исламабада и Нью-Дели после теракта. Он призвал Индию провести «открытое и заслуживающее доверия следствие», отметив, что «абсурдно возлагать на Исламабад ответственность за нападение еще до начала расследования».

NEWSru.com