Власти планируют удлинить учебный год

У школьников Литвы – самый короткий учебный год и самые долгие каникулы. Так считает министр образования и науки Юргита Пятраускене. Чтобы разгрузить школьников, власти подумывают удлинить учебный год.

То, что будет продлен учебный год, не означает, что будет расширена программа обучения, говорит министр образования и науки Юргита Пятраускене, добавляя, что такое решение даже предоставит ученикам больше свободного времени.

«У наших учеников, по сравнению с другими странами, чуть ли не самый короткий учебный год, это означает, что у них и самые длинные каникулы, а образовательные программы у нас очень похожи. Сейчас в школе довольно высокое напряжение, как для учителя — изложить всю программу, так и для ученика, потому что наши ученики, по сравнению с другими странами, выполняют чуть ли не больше всего домашних заданий. Мы не меняем план и содержание обучения, мы просто дискутируем о возможности распределить тот же самый план обучения на более длительный срок», — сказала министр.

По мнению Пятраускене, более длительный учебный год позволит предоставить детям больше свободного времени, сократит напряжение в школе.

«Мы опираемся на результаты международных исследований, на рекомендации ОЭСР для Литвы, также на результаты исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Установлена четкая связь, что длительность учебного года влияет на достижения учеников», — говорит министр.

По ее словам, планируется решить вопрос занятости детей. «Организовывать для детей осмысленную деятельность в течение трех месяцев летних каникул — большой вызов для большинства семей, помимо того, чтобы продлить учебный год, мы также предлагаем укрепить роль неформального образования и повысить занятость детей через летние лагеря, другую различную деятельность», — заявила Пятраускене.

Сейчас ученые готовят рекомендации, как перераспределить время отдыха: будут ли сокращены летние каникулы или оптимизированы те, что бывают во время учебного года, пока не решено.

Решение по поводу продления учебного года планируется принять в этом году, но решение, по словам министра, вступило бы в силу со следующего учебного года.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, Учебный год, школьники, Юргита Пятраускене