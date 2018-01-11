Власти польского Щецина заявили о намерении пустить на металлолом памятник советским воинам

В городском управлении польского Щецина на северо-западе страны решили, что элементы отделки советского монумента “Памяти тех, кто воевал за Щецин” с символами серпа и молота и пятиконечных звезд уйдут на металлолом, сообщает “Радио Польша”.

Символы памятника, который стоит на пресечении Польского шоссе и улицы Неринга, не будут переноситься на Центральное кладбище, как это было с элементами ликвидированного уже монумента благодарности Советской армии, который стоял на городской площади Польского Солдата, отмечает радио.

На монументе “Памяти тех, кто воевал за Щецин” висит мемориальная плита, а за монументом – установлена металлическая сетка, переплетенная символами коммунизма серпом и молотом, а также пятиконечными звездами.

“Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части утилизированы”, – объявила Паулина Лондка из городского управления.

Другие памятники, барельефы, памятные доски и гербы городов, освобожденные от фашистов Красной армией, которые висели на памятнике в центре Щецина, попадут на кладбище.

Щецин – крупный польский город, расположенный недалеко от западной границы государства и в часе езды от балтийского побережья.

Закон о демонтаже советских памятников готовился давно и был принят 22 июня 2017 года. В силу эти поправки вступили в октябре 2017 года.

В принятом в апреле 2016 года законе о запрете пропаганды коммунизма не регулировался вопрос о судьбе памятников социалистической эпохи. В одобренных сеймом поправках указано, что памятники и другие подобные объекты “не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй”.

По закону о демонтаже мемориалы, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй, должны быть в течение 12 месяцев перенесены из общественных мест. Власти республики заявляли о намерении удалить все установленные вне кладбищ и мест захоронения мемориалы. Определяет “тоталитарность” скульптур Институт национальной памяти Польши. Президент Института национальной памяти Польши Лукаш Каминьский объявил о планах ликвидации более 500 советских памятников.

В РФ неоднократно критиковали этот закон и требовали осудить вандалов, которые оскверняли монументы. Между Россией и Польшей действует межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, а также договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года. Документы обязывают стороны вести учет и заботиться о сохранности всех обнаруженных мест памяти и захоронений.

NEWSru.com

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