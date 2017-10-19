Власти принялись изменять допустимые для водителей промилле

В Сейме зарегистрирован законопроект об изменении допустимого для водителей уровня опьянения до такого, какого в Литве еще не было, – предел в 0,4 промилле повысить до 0,5 промилле.

Также предлагается отменить «сухой закон» для мотоциклистов и действующий сейчас предел в ноль промилле изменить до 0,5 промилле.

Поправки к Закону о безопасности дорожного движения зарегистрировали четыре члена Сейма: Гинтарас Вайчекаускас, Кястутис Главяцкас, Юозас Баублис и Йонас Лесис.

Как пояснил Вайчекаускас, такой поправкой хотят уравнять литовские законы с действующими в большинстве стран ЕС.

«Литва – единственное в Европе государство, в котором человек считается находящимся в алкогольном опьянении, если у него установлена нетрезвость в 0,41 и более промилле. Это – общий лимит, и в определенных случаях применяются более низкие показатели. Однако это правовая оценка нетрезвости и она не связана с физиологическим состоянием лица», – пояснил он.

По мнению Вайчекаускаса, такое изменение не станет опасным и не увеличит число нетрезвых водителей на дорогах.

«Серьезная проблема – средняя и тяжкая степень опьянения. Плохо, что они остаются не наказуемыми», – сказал он.

Сейчас для водителей допускается предел нетрезвости до 0,4 промилле. Однако в последнее время часто обсуждалось положение о нулевом показателе для всех водителей.

С этого года Закон о нулевой промилле был узаконен для части водителей: ни капли алкоголя не могут выпить начинающие водители, водители такси, мопедов, мотоциклов, трехколесников, легких квадрациклов, квадрациклов, мощных квадрациклов и транспортных средств, максимальная допустимая масса которых более 3,5 тонны.

Однако по предложению Вайчекаускаса и его коллег, мотоциклистов следует исключить из этой группы.

«Чем они хуже водителей автомобилей? Если это опытный водитель, то вызываемый им риск – не больше, чем при езде на автомобиле», – удивлялся собеседник.

Однако любителям не следует злоупотреблять алкоголем перед тем, как сесть за руль. Такой предел толерантности можно было бы применять только к случайным, не злостным нарушителям и он был бы только разовым, а за второе нарушение этого правила на дороге Вайчекаускас предлагает для водителей самые строгие наказания.

«Если не прошло и одного года со времени исполнения назначенного наказания или водитель имеет не снятую судимость за преступное деяние, которое он совершил в нетрезвом виде, в таком случае будут действовать нулевой предел толерантности и самые строгие наказания», – пояснил Вайчекаускас.

В соответствии с проектом, поправки в закон могут вступить в силу 1 января 2018 года.

Лимит в 0,5 промилле действует в 18 государствах Европы. Даже в соседней Латвии разрешается садиться за руль, если количество алкоголя в биологических средах человеческого организма не превышает 0,5 промилле.

В Чехии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии действует нулевой предел толерантности. В Польше и Эстонии общий лимит содержания алкоголя в крови водителей составляет 0,2 промилле.

Инф. «ЛК»

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