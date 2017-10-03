Власти США обнаружили 42 единицы оружия в доме и гостиничном номере стрелка, устроившего бойню в Лас-Вегасе

Шериф американского города Лас-Вегас Джозеф Ломбардо объявил, что в доме стрелка, устроившего самую кровавую бойню в истории Соединенных Штатов, в ходе обысков были найдены 19 единиц оружия, взрывчатка и тысячи патронов, сообщает The New York Times. Полиция в настоящий момент также изучает обнаруженные электронные устройства, назначение которых пока остается тайной.

“Теперь я могу привести точные сведения о результатах обыска в доме злоумышленника в Меските, штат Невада”, – заявил Ломбардо на пресс-конференции. По его словам, еще 23 единицы огнестрельного оружия были также найдены в гостиничном номере 64-летнего Стивена Пэдокка в Лас-Вегасе. Преступник при атаке использовал несколько автоматов из своего обширного арсенала, отметил шериф.

Ломбардо сообщил, что число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59 человек, а количество пострадавших увеличилось до 527 человек.

Пэддок прошел необходимые проверки перед покупкой оружия. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на владельца магазина, продавшего мужчине оружие. В магазине при этом не стали раскрывать, какое именно оружие и в каком количестве приобрел Пэддок. Представители торговой точки сообщили, что могут поделиться такими сведениями только с властями.

Между тем власти округа Кларк в штате Невада, на территории которого расположен Лас-Вегас, объявили режим ЧП из-за кровавой бойни, сообщает ТАСС. Как отмечается, введение такого режима необходимо, в частности, для оперативного привлечения всех профильных служб и ведомств для расследования трагедии и оказания помощи пострадавшим.

Поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по московскому времени) во время выступления известного американского исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина на сцене под открытым небом рядом с одним из развлекательных комплексов злоумышленник начал беспорядочную стрельбу.

По предварительным данным, преступник лично принес оружие на территорию отеля в свой номер, который он снимал с минувшего четверга. При этом сообщалось, что незадолго до того, как он начал стрелять, в его комнату заходил один из сотрудников гостиницы, но не заметил ничего подозрительного.

Стивен Пэддок покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено в номере отеля на 32-м этаже, из окна которого он, по предварительным данным, вел огонь из автоматического оружия.

Спустя несколько часов после произошедшего организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов в социальных сетях, объявила, что ответственность за кровавую атаку взяли на себя боевики группировки “Исламское государство”*. Сотрудники правоохранительных органов США, впрочем, доказательств причастности стрелка к исламистам не нашли.

NEWSru.com

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