Власти США возложили на КНДР ответственность за кибератаку при помощи вируса WannaCry

Власти США официально возложили на Северную Корею ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса WannaCry. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в статье в газете The Wall Street Journal.

Как говорится в статье, после “тщательного расследования США публично приписывают масштабную атаку WannaCry Северной Корее”. Как подчеркнул Боссерт, обвинение в адрес Пхеньяна основывается на полученных американскими властями доказательствах.

“Это не легкомысленное утверждение. Оно основано на доказательствах. Мы не одиноки в подобных выводах. С нами согласны другие правительства и частные компании. О причастности КНДР к кибератаке говорит Великобритания, Microsoft отследила связь атаки со структурами северокорейского правительства”, – сообщил помощник Трампа, слова которого приводит РБК.

Боссерт отметил, что атака WannaCry нанесла не только экономический ущерб, но и показала уязвимость стратегически важной инфраструктуры. Он указал на то, что распространение интернет-технологий в мире делает его более уязвимым для подобных атак, чем пользуется Пхеньян. По словам помощника Трампа, США ведут активную борьбу за то, чтобы пресечь подобные угрозы, и намерены привлекать к ответственности их организаторов.

Крупная атака на компьютерные системы по всему миру произошла 12 мая. Тогда вирус WannaCry атаковал компьютеры в 74 странах. Были совершены десятки тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика.

По оценкам экспертов, общий ущерб от хакерской атаки составил 1 млрд долларов. В России вирусом оказались заражены компьютеры в “МегаФоне”, МВД и Следственном комитете.

NEWSru.com

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