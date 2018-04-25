Власти Узбекистана остановили вещание частного телеканала за показ фильмов и клипов, «противоречащих национальному менталитету»

Вещание частного телеканала STV остановлено в Самарканде, сообщил в субботу сайт Министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок. Строгое предупреждение вынесено ташкентскому телеканалу Sevimli (Любимый) «, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, к такому решению пришла межведомственная координационная комиссия по повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных, передает «Интерфакс».
Причиной наказания стало нарушение телеканалами требований законов «О средствах массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О государственной молодежной политике» и «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью».
В результате мониторинга работы каналов выявлены факты демонстрации фильмов и музыкальных клипов, противоречащих национальному менталитету, наносящих ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи. В частности, фильмы и клипы содержали «сцены безнравственности и насилия».