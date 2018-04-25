Власти Венесуэлы заявили о похищении $30 млрд

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более 30 миллиардов долларов. Об этом он заявил в субботу, 23 марта, на пресс-конференции в Каракасе, передает государственный телеканал VTV.

По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона. Более миллиарда долларов уже переведены на личные счета оппозиционеров.

«Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации (президента США Дональда) Трампа», − подчеркнул Родригес.

По данным министра, средства оппозиционерам пошли со счетов Венесуэлы в международных банках «для финансирования терроризма против страны».

Эту операцию координирует штаб, в который входят Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, один из лидеров оппозиции Леопольд Лопес, задержанный советник Гуайдо Роберто Марреро, представитель венесуэльского парламента в США Карлос Веккьо и другие.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что администрация президента США Дональда Трампа «похитила» у страны пять миллиардов долларов, которые власти собирались потратить на покупку лекарств за рубежом.

Напомним. 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро.

На фоне обострения ситуации в стране спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали США и ряд западных стран.

korrespondent.net