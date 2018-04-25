Власти Вильнюса хотят, чтобы спор с Veolia финансировали частные фонды

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Власти Вильнюса хотят, чтобы часть юридических расходов в международном споре с французским энергетическим предприятием Veolia об инвестициях в тепловое хозяйство финансировал фонд венчурного капитала.

Такое предложение в среду рассмотрит совет самоуправления Вильнюса.

Директор администрации самоуправления Повилас Подярскис сказал BNS, что привлечение финансирующего фонда извне позволит застраховаться от рисков того, что политическое влияние на процесс смогут оказывать следующие городские власти.

«Мы как городская администрация стремимся обеспечить преемственность процесса и застраховаться от вероятных политических рисков в будущем», — сказал он.

Вильнюс судится с французами в арбитраже Стокгольма. Спор возник из-за инвестиций предприятия в период 2002–2017 годов в Вильнюсское тепловое хозяйство.

По словам П. Подярскиса, самоуправление и его предприятие хотят отсудить более 400 млн евро. Veolia утверждает, что понесла ущерб в результате незаконных действий властей, и требует возместить ей 22 млн евро.

В соответствии с планами вильнюсских властей, венчурный фонд мог бы профинансировать до 6,4 млн евро, а в случае успеха получить до 25,6 млн евро.

Власти Вильнюса предусматривают, что это финансирование не должно превышать 1,4 млн евро.

Еще один спор относительно инвестиций Veolia ведется в Вашингтонском арбитраже. Там французы судятся с Литвой.

BNS