Внебрачный сын Сонни Уимса живет в Литве?

Тель-авивский баскетбольный клуб «Маккаби» исключил американского форварда Сонни Уимса из заявки в Евролиге и отчислил из команды после отказа пройти допинг-тест. Не лучшие времена переживающая команда сэкономит на этом около 1,5 миллиона долларов.

В понедельник появилась информация, что 30-летний Уимс отказался сдать допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (ФИБА). Следует отметить, что израильская федерация баскетбола не проводит на регулярной основе проверки на допинг и наркотические вещества. Сам игрок опроверг эти обвинения и сообщил, что не только прошел тест, но и сдал восемь допинг-проб мочи в течение шести часов.

«Я никогда не принимал запрещенных препаратов, – сказал Уимс. – Я прошел три допинг-теста в НБА. Я был заперт в комнате с 18 до 00.30, я наполнил 8 баночек мочой, но мне сказали, что она разбавлена водой. Они дали мне выпить воды, чтобы ускорить процесс. Разговоры, что я принимал запрещенные препараты или отказывался проходить допинг-тесты, – это ложь. Мой трехлетный сын Ален ждал меня один в аэропорту с 9 вечера до часа ночи. Он даже не говорит по-английски и был напуган. Я люблю «Маккаби», люблю фанатов. Хочу остаться в клубе и выигрывать с ним трофеи».

Свою европейскую карьеру Уимс начинал в Каунасе. В сезоне 2011/2012 годов он был одним из лидеров «Жальгириса». Литовские журналисты предполагают, что сын, который не говорит по-английский, и о котором говорит Уимс, это его внебрачный ребенок и живет он в Литве. Вполне реально, что он родился в конце 2012 г. или начале 2013 г. Его возраст совпадает с тем, что указал игрок.

Согласно данным Службы реестра жителей, в Литве в 2012 г. и в 2013 г. родилось по одному мальчику, которым дали имя Ален.

После успешной карьеры в Каунасе, с 2012 по 2015 г. Уимс выступал за московский ЦСКА, став с армейцами трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

В 2014 году он вошел в сборную всех звезд Евролиги.

Летом 2016 года Уимс подписал двухлетний контракт с «Маккаби» из Тель-Авива.

В этом сезоне Евролиги форвард провел в составе израильского клуба 19 игр, в которых в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,4 передачи и 3,3 подбора.

Прошлый сезон Уимс провел в НБА, где играл за «Финикс Санс» и «Филадельфию Сиксерс».

Инф. «ЛК»

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