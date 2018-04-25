Внесенные в списки призывников известные литовские спортсмены попросят отсрочить службу

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В Литве в списки призывников внесены в этом году и известные спортсмены — баскетболист НБА Домантас Сабонис, чемпион мира по плаванию Данас Рапшис и четыре игрока сборной Литвы по футболу.

Они собираются просить для себя отсрочки службы в армии.

Менеджер по связям с общественностью Литовской федерации баскетбола Вайдотас Заярскас подтвердил, что Д. Сабонис, который играет за клуб Pacers (Индиана) НБА, внесен в списки призывников.

«Домантас в списке. Его номер больше 6000. Насколько я помню ситуацию прошлого года и насколько я понимаю, документы представляет и на этом все заканчивается. Думаю, что это разрешится само собой», — сказал он BNS.

Президент Литовской федерации плавания Эмилис Вайткайтис сказал BNS, что Д. Рапшис не хотел бы делать перерыв в спортивной карьере.

«Что родине больше нужно — чтобы он служил или чтобы завоевывал медали? Да, мы будем просить, чтобы отсрочили эту службу», — сказал BNS Э. Вайткайтис.

То, что внесены в списки призывников, подтвердили BNS игроки сборной Литвы по футболу Роландас Баравикас, Донатас Казлаускас, Домантас Шимкус, Гратас Сиргедас. Они тоже будут добиваться отсрочки службы в армии.

Представитель по связям с общественностью Службы по вопросам военной обязанности и комплектации ВС Литвы Гедре Казлаускене сказала BNS, что спортсмены, как и все другие военнообязанные, должны будут явиться в свои военкоматы, если же они не смогут это сделать, то должны будут указать причины и представить необходимые документы по электронной почте.

«Если это спортсмены, играющие в известных клубах и способствующие известности Литвы, то они напишут просьбу, чтобы воинская служба для них была отсрочена, с приведением доказывающих это документов. Тогда документы отправятся в отборочную комиссию, и она примет решение», — объяснила BNS порядок Г. Казлаускене.

Закон о военной обязанности предусматривает, что обязательная воинская служба может быть отсрочена в том случае, если «будет причинен непропорционально большой ущерб личным или общественным интересам», а избежать этого можно, если перенести прохождение службы на другое время.

BNS