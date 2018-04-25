Внешнеторговый дефицит Литвы в прошлом году вырос до 2,6 млрд евро

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В прошлом году литовский экспорт составил 28,332 млрд евро, а импорт – 30,955 млрд евро, что соответственно на 7,3% и на 8,6% больше, чем в 2017 году. Экспорт одни лишь товаров литовского происхождения вырос на 10,9% до 17,237 млрд евро.

В прошлом году дефицит внешней торговли страны составил 2,624 млрд евро и был на 24,6% больше, чем в 2017-ом (2,106 млрд евро), сообщил Департамент статистики.

Рост экспорта был обусловлен увеличением экспорта нефтепродуктов (вырос на 9,4%), табака и переработанных его заменителей (на 47,5%), различных химических продуктов (на 48,3%). На рост импорта повлияло увеличение импорта нефти (на 27,7%), наземных транспортных средств (на 13,1%), органических химпродуктов (на 24,1%).

Важнейшими партнерами Литвы по экспорту в прошлом году были Россия (14% всего экспорта), Латвия (9,7%) и Польша (8,2%), а импорта – Россия (14,8%), Германия (11,9%) и Польша (11,3%). Товаров литовского происхождения было экспортировано больше всего в Польшу (9,2% экспорта), Германию (9,1%), США (7,9%).

BNS