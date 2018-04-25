Внешний Клайпедский порт может стоить 1,1 млрд евро – исследование

🔊 Воспроизвести

Обновленное исследование возможностей строительства внешнего порта в Клайпеде показывает, что реализация этого проекта может стоить от 619 млн евро до 1,163 млн евро.

Глава подготовившей исследование консультационной компании Smart Continent LT Андрюс Яржемскис сказал, что цена строительства порта зависит от места, которое будет избрано для него.

«Оценивая комплексно, по соотношению затрат-выгоды, альтернатива Мелнраге почти в 2 раза выгоднее и более чем на 540 млн евро дешевле. Кроме того, по причине Бутингского варианта реализовать на этом месте проект подобного масштабе было бы очень сложно. Бутинская альтернатива, при расположении всего в 550 метрах от литовско-латвийской границы попадает на территорию Бутингского геоморфологического заповедника — это значительно осложняет развитие всей этой территории», — отмечает в пресс-релизе А. Яржемскис.

Как утверждают специалисты Smart Continet LT, построить внешний порт у Мелнраге стоило бы 619 млн евро, а рядом с Бутинге – 1,163 млрд евро.

После завершения исследования Клайпедский порт намерен обратиться к правительству по вопросу признания проекта внешнего порта важным для страны экономическим проектом.

BNS