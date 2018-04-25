Внешний порт жителей Клайпеды пугает, а бизнесу вселяет надежды (СМИ)

🔊 Воспроизвести

Всё больше растёт число местных жителей, критикующих планы строительства в Клайпеде, в Первой Мелнраге, внешнего порта за примерно 800 млн евро, сообщает газета Lietuvos zinios.

Жители видят угрозу не только для излюбленного места отдыха в посёлке на берегу моря, но и для самих пляжей, однако Дирекция Клайпедского государственного морского порта (КГМП) говорит, что после строительства внешнего порта, напротив, будет развиваться инфраструктура туризма рекреации.

КГМП сообщил, что внешний порт будет построен только при наличии инвестора и с гарантированным грузопотоком.

Директор по маркетингу и корпоративным отношениям КГМП Артурас Друнгилас говорит, что общим планом порта дирекция хочет обеспечить будущее порта путём развития его южной части.

«Без этого проекта трудно вообразить, как Клайпедский порт, сегодня занимающий лидирующие позиции в регионе Балтийского моря, сможет удержать их в будущем. Оценочная грузоподъёмность внешнего порта, по предварительным оценкам, составит около 34 млн тонн в год», — отметил А.Друнгилас.

Он также подтвердил, что внешний порт больше будет ориентирован на обработку контейнеров, поскольку возможности обработки контейнеров в существующем порту ограничены.

BNS