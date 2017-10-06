Внутренний враг

Учения «Запад-2017» завершились, так разрекламированных в Литве провокаций не произошло, но страсти не утихли. В стране одновременно стали искать внутренних врагов. Агенты влияния, подозревают борцы с потенциальным агрессором, могли просочиться не только во всю политическую систему страны, их сети могли поразить целые государственные учреждения.

«Нашкодила» миграция?

Департамент миграции Литвы в очередной раз сыграл против Литвы, посчитали в МВД республики после скандала с запретом въезда в нашу страну делегации Конституционного суда России. В начале сентября Литву раскритиковали международные судьи, которые собрались в Вильнюсе на международную конференцию, но куда запретили прибыть россиянам. Скандал вызвало предоставление Департаментом миграции информации о том, что судьи российского Конституционного суда занесены в «черный список» и их не допустят на международный конгресс. При этом в переданной информации были все документы с аргументацией литовской стороны и прописано, что это решение главы литовского суда Дайнюса Жалимаса. Об этом еще в декабре 2016 года президенту России Владимиру Путину доложил глава Конституционного суда России Валерий Зорькин, а Путин назвал решение «идиотским».

Российская сторона еще до начала международного мероприятия переслала всем конституционным судам, которые входят в Венецианскую комиссию, документы, полученные из Литвы, после чего официальный Вильнюс раскритиковали уже судьи многих других стран. Сейчас в Литве утверждают, что если бы Департамент миграции не пересылал такую подробную информацию российской стороне, тем более, что на ней был гриф «для ограниченного использования», то не было бы и международного скандала, а так сама Литва «сдала все Кремлю» и испортила себе репутацию в мире. Действия Департамента миграции проверят в ходе специального расследования.

И это не единственный эпизод, который поставил миграционную службу под удар. Летом прогремел скандал, когда литовские чиновники отказались предоставлять убежище российскому журналисту Евгению Титову. Причин признать его беженцем, которого преследуют российские власти за его работу в СМИ, не нашли. Проситель убежища моментально стал героем множества телесюжетов и статей в литовских СМИ. Начался скандал: как мы своими руками отдаем на растерзание диктатуре с Востока борца за справедливость. Чиновники решение быстро поменяли. Журналист Титов остался в Вильнюсе. Но осадок остался.

А вот последняя история. Некий банковский советник президента России Владимира Путина Антон Треушников, именно так его называют литовские СМИ, давно прописался в Литве. Живет себе и продлевает вид на жительство. А он – наверняка враг, пишут литовские журналисты. Скандал подняло интернет-ТВ Laisvės TV. По данным Laivės TV, у А. Треушникова был вид на жительство в Литве, который действовал 11 лет. И после скандала Департамент миграции вновь пересмотрел решение. А.Треушникова лишили права на проживание.

А когда вопросы касаются непосредственных целей и задач департамента, то он с ними не справляется. Вот сегодня – целый вал заявлений из братской Украины с прошениями выдать рабочие визы в Литву.

По литовским законам, решение о выдаче национальной визы должно быть принято в течение 15 дней после получения заявки. Однако сейчас, к началу октября, Департамент миграции рассматривает прошения, полученные еще в августе. Столь огромный поток заявок. В результате уже вторую неделю их попросту не принимают. Как указано в пояснении ведомства, «в силу нехватки человеческих ресурсов». До прекращения принятия заявок ежедневно приходило по 15 таких обращений от иностранцев. Это в два раза больше, чем два года назад. Рост количества обращений эксперты связывают с увеличением трудовой иммиграции в Литву, преимущественно с Украины.

Политики возмущаются: департамент цели недружественных сил продвигает и опекает, а кого надо поддержать – бросает. Враги, в общем.

Министерство внутренних дел, которому и подчинено ведомство, объявило о расследовании и решать проблему решило кардинальным способом. Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в этот вторник, 3 октября, предложил вовсе ликвидировать Департамент миграции. Его функции предложено передать полиции. Туда уж кремлевский крот не проберется!

МВД сообщает, что после реорганизации в полиции появится центральное отделение по миграции, которое в структурном отношении объединит имеющиеся территориальные подразделения по вопросам миграции в округах.

Согласно плану реорганизации, эта структура будет заниматься процессами реализации миграции, связанными с вопросами гражданства, личными документами, видами на жительство, контролем миграции, выдачей виз, приемом прошений о предоставлении убежища. В общем – нет ведомства, нет проблем!

Победить агентов влияния

Но даже когда это произойдет, праздновать победу рано. Российские агенты влияния опутали своими щупальцами множество госучреждений. И даже главный законодательный орган – Сейм Литвы. Самый наглядный пример – скандал вокруг уже бывшего вице-спикера Сейма Миндаугаса Бастиса, которого уличили в связях с российским «Росатомом».

В парламенте решили – мало схватить за руку одного «прокремлевского» политика. Вон, еще один социал-демократ Артурас Скарджюс тесно связан с белорусскими энергетиками, которых финансируют аж дочки «Газпрома», негодуют СМИ. А значит, проблема масштабная.

Глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, «аграрий» Витаутас Бакас решил проверить всех парламентариев на предмет связей с российским бизнесом. Не важно – «Росатом» это или «Газпром», «Роскосмос» и еще какой-то пусть и частный, но наверняка политизированный и приближенный к российским властям сектор. Других же там попросту нет.

После проверки можно аналогичную провести в масштабах всей Литвы. Найти лоббистов российских интересов среди бизнеса. Ну а в итоге, если и не распять, то заклеймить позором на всю страну.

Бакас победит Карбаускиса?

Инициатива, напомним, агрария Витаутаса Бакаса. Пока не до конца понятно, как этот поиск не закатает в асфальт его же партийного шефа, председателя Союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса. Его сельскохозяйственный бизнес напрямую связан с российским поставщиком, о чем уже давно гудят консерваторы. Например, с Вячеславом Кантором.

«И «Акрон», где Вячеслав Кантор является основным владельцем, и «Ростсельмаш», в котором в 2013 году как раз предприятия Карбаускиса получили право продавать российские тракторы и комбайны, и не нужно никаких справок, свидетельствующих о том, что это предприятие связано с Рогозиным, что они могли финансировать дела, связанные с Кремлем. По сути, те компании не частные, как мы себе представляем, это часть политической системы Владимира Путина, даже часть бюджета, они платят определенные суммы. Предприятия, которые опутали Европу связями с организованной преступность, об этом говорят документы швейцарцев и многие другие вещи», — в декабре прошлого года говорила вечный борец с кремлевскими прихвостнями, консерватор Раса Юкнявичене.

«Сам Карбаускис утверждает, что это только бизнес, но в России бизнес-магнаты не работают как самостоятельные деятели. Имущество олигархов используется и в стратегических целях России. Вячеслав Кантор помогал разрушить бизнес-империю Ходорковского, посредничал с Ираном при продаже запрещенных стратегических крылатых ракет, способных нести ядерные головки, которые хранились на Украине», – это уже подозрения от литовских СМИ. По неофициальным сведениями, украинская разведка подозревает, что Кантор мог быть внештатным сотрудником российской внешней разведки.

Бакас победит Бакаса?

Но ладно, шеф Витаутаса Бакаса Рамунас Карбаускис. Главный вопрос – как Витаутас Бакас победит Витаутаса Бакаса? Ведь и его подозревают в связях с Кремлем. По крайней мере, консерваторы.

Помните скандал со связями политика с российскими профсоюзами? Он разразился из-за того, что Бакас в 2011 году отправлял письма послу России и послам других стран. В них Бакас, будучи главой Национального объединения профсоюзов уставных должностных лиц, просил помочь завязать контакты с профсоюзами, действующими в этих странах.

«Оценив обстоятельства того периода, когда Бакас пытался завязать контакты с действующими в России профсоюзами уставных должностных лиц, и тот факт, что в России профсоюзы работников госучреждений контролируются властью Владимира Путина, я сомневаюсь в том, что Бакас может продолжать занимать должность председателя Комитета по национальной безопасности и обороне и соответствующим образом проводить парламентские расследования, связанные с оказываемым Россией влиянием на литовских политиков. Лично я убежден, что в Сейме должна быть сформирована независимая парламентская комиссия, которая должна расследовать возможное влияние России на литовские политические партии, профсоюзы, неправительственный сектор, в том числе на движение «зеленых», — утверждал тогда консерватор Арвидас Анушаускас.

«Мы убеждены, что как председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Бакас, который придерживался принципиальной позиции во время парламентского расследования, касающегося парламентария Миндаугаса Бастиса, так и руководство Сейма должны ответственно оценить сложившееся положение», — добавил он.

Может, это такой хитрый план В. Бакаса – начать искать врагов, пока их без него не начали искать?

А сколько еще не на поверхности! Сколько еще необъявленных и неразоблаченных связей одного с другим. Помните отчет главных спецслужб Литвы в марте этого года? Департамент государственной безопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы рассказали тогда о масштабах «подрывной деятельности» России против Литвы – «интересуются каждым гражданином Литвы, прибывающим в Россию».

«Секретные шпионские операции» против Литвы, которые поддерживают цели внешней политики России, выполняли все три разведывательных и внутренних учреждения России — Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил (ГРУ). Тушите свет!

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N40 (1180) 5 октября, Витаутас Бакас, враг, миграция, Рамунас Карбаускис, учения «Запад-2017»