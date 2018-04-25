Во Дворце правителей в Вильнюсе – выставка рукописи «Пана Тадеуша» А. Мицкевича

🔊 Воспроизвести

Во вторник во Дворце правителей в Вильнюсе официально откроется специальная выставка посвященная поэту Адаму Мицкевичу, одним из важнейших ее экспонатов будет рукопись эпической поэмы «Пан Тадеуш».

Выставка посвящена столетию восстановления государственности Литвы и Польши.

Директор Дворца правителей Видас Долинскас сообщил журналистам, что А. Мицкевич является «одной из наиболее упругих исторических и культурных смычек (Литвы и Польши – BNS).

«Мы празднуем столетие восстановления государства, за которое бороться призывал А. Мицкявичюс и боролся сам», – сказал В. Долинскас.

По его словам, выставка будет «своеобразной и тяжелой», поскольку для ее понимания нужно познакомиться как с А. Мицкевичем, так и почитать «Пана Тадеуша».

Вся экспозиция будет занимать площадь около 500 кв. метров, посетители смогут увидеть более чем 250 аутентичных уникальных экспонатов из 30 организаций наследия Литвы и Польши: музеев, библиотек, архивов, частных коллекций.

Выставка разделена на две части, однако посвящена самому поэту, другая – его поэме.

Сама рукопись может экспонироваться только 180 часов в году у условиях низкого освещения, поскольку иначе она выгорает.

По словам руководителя проектами Варшавского Института А. Мицкевича Анеты Прасал-Вишневской, выставка продемонстрирует связи, издавна объединяющие Польшу и Литву.

«Оказалось, что А. Мицкевич является прекрасным героем такого повествования», – сказала она.

«Если бы мы спросили самого А. Мицкевича, возможно он был бы очень доволен тем, что рукопись экспонируется здесь, в Вильнюсе», — заявил директор находящегося во Вроцлове Национального института Оссолинских Адольф Южвенко.

В этом институте и хранится рукопись «Пана Тадеуша».

В открытии выставки примет участие находящийся с визитом в Литве вице-премьер Польши, министр культурного и национального наследия Пётр Глинский.

Сама рукопись крупнейшего произведения поэта — поэмы «Пан Тадеуш» считается реликвией Национальной библиотеки Польши.

«Пан Тадеуш» написан в 1834 году. Это последнее большое произведение поэта, написанное в эмиграции, в Париже. В эпическом повествовании представлена жизнь знати и крестьян Литвы, их свершения, юмористические случаи, интриги.

BNS