Во Дворце правителей в Вильнюсе будет выставлен бюст Аристотеля

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Во Дворце правителей в Вильнюсе будет выставлен привезенный из афинского Музея Акрополя мраморный бюст греческого философа Аристотеля.

Музей сообщил, что уникальный бюст, оценивающийся в 1 млн евро, будет представлен в эту пятницу на международной выставке «Аристотель из Акрополя. Скульптура античного мыслителя».

В целом существует более десяти мраморных бюстов Аристотеля, однако этот является наиболее сохранившимся и с неповрежденным носом.

Бюст найден в 2005 году во время археологических раскопок рядом с Музеем Акрополя, у основного вода в виллу периода поздней античности. Скульптура создана в первом веке нашей эры в форме гермы, то есть скульптурный портрет с постаментом.

BNS