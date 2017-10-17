Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за предстоящей речи лидера белых националистов

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил чрезвычайное положение в связи с выступлением лидера белых националистов Ричарда Спенсера, которое состоится на этой неделе в одном из местных университетов. Скотт объяснил такое решение необходимостью подготовить население к возможным вспышкам насилия.

“Этот указ является дополнительной мерой безопасности для Университета Флориды и всего населения штата”, – говорится в заявлении губернатора. Он также отметил, что было необходимо подготовить совместный план действий между полицейскими силами штата и государственными агентствами.

По данным местных СМИ, руководство Университета Флориды возмущено тем, что на его территории состоится мероприятие неонацистов, однако учебному заведению пригрозили судебным иском в случае попытки помешать этой акции.

Глава университета Кент Фукс призвал всех студентов не посещать выступление, а также игнорировать слова Ричарда Спенсера. “Он не имеет ничего общего с нашими моральными принципами. Наши студенческие кампусы – места, где рады людям всех рас и религий. Мы отказываемся ассоциировать себя с предстоящим мероприятием. Мы преодолеем эту угрозу нашим ценностям”, – заявил Фукс.

Националист Спенсер в беседе с одной из местных газет заявил, что объявление чрезвычайного положения в штате ему “льстит”, однако “это, скорее всего, перебор”.

Напомним, в августе этого года акция националистов в Шарлотсвилле завершилась массовыми столкновениями ультраправых экстремистов и их противников. Стычки произошли после акции организации “Единство правых”, в ходе которой националисты протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы).

NEWSru.com

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